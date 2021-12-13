Виктория Азаренко рассказала, из-за чего испытывает сильный стресс

«Планирование праздника по случаю дня рождения пятилетнего ребёнка — это изнурительный стресс. И я не уверена, что это только потому, что я перфекционист, надеюсь, что мой сын отлично проведёт время!!! Почему я так нервничаю», — написала Азаренко в своём «твиттере».