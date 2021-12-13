Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
Спартак
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Специя
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Гранада
Хоккей. НХЛ
14.12
Чикаго
Калгари
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Миннесота
64
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Каролина
21
Все события
Фоторепортажи
8Селихов отбил пенальти и вывел «Спартак» в плей-офф ЛЕ
31Перестрелка в Санкт-Петербурге. «Зенит» испортил жизнь «Челси» на глазах у Абрамовича
18:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Виктория Азаренко рассказала, из-за чего испытывает сильный стресс

Экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко забавно высказалась о трудностях материнства. Азаренко стала мамой 19 декабря 2016 года, у неё родился сын Лео.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Планирование праздника по случаю дня рождения пятилетнего ребёнка — это изнурительный стресс. И я не уверена, что это только потому, что я перфекционист, надеюсь, что мой сын отлично проведёт время!!! Почему я так нервничаю», — написала Азаренко в своём «твиттере».

32-летняя Азаренко — обладательница 21 титула в одиночном разряде, среди которых два трофея Открытого чемпионата Австралии, олимпийская чемпионка в миксте и бронзовый призёр в одиночном разряде на Олимпиаде-2012 в Лондоне (Великобритания).

В прошедшем сезоне Виктория не выигрывала турниры, её лучший результат в одиночном разряде — финал турнира WTA-1000, где она в трёх сетах проиграла представительнице Испании Пауле Бадосе со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:7 (2:7).

 Эксперты рассказали как правильно похудеть к Новому Году!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь