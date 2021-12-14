На кондитерскую компанию Марии Шараповой подали в суд в США за дискриминацию инвалидов

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С 2011 года у знаменитой российской теннисистки, которая уже много лет проживает в США, есть кондитерский магазин Sugarpova.

6 декабря в суд Нью-Йорка обратилась Кармен Таварес-Варгас с исковым заявлением в отношении Sugarpova. Женщина утверждает, что она слабовидящий человек, и обвиняет Шарапову в дискриминации инвалидов и неспособности управлять веб-сайтом так, чтобы предоставить полноценный доступ для людей с нарушениями зрения. По ее словам, три года назад она уже отправляла жалобу, но с тех пор на сайте ничего не изменилось.

Американка зашла на сайт в начале месяца и хотела сделать заказ, но у нее возникли проблемы с чтением. В иске говорится о том, что специальная программа для слепых и слабовидящих инвалидов не смогла распознать текст на sugarpova.com, в том числе описание товара и кнопку «корзина». Таким образом, Шарапова нарушает закон об американцах с ограниченными возможностями и закон о правах человека города Нью-Йорк от 1990 года, поскольку сайт с конфетами и шоколадом не в равной степени доступен потребителям с ограниченными возможностями.