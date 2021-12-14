На кондитерскую компанию Марии Шараповой подали в суд в США за дискриминацию инвалидов
На компанию бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой Sugarpova подали в суд в США, сообщает интернет-издание Super.
На компанию бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой Sugarpova подали в суд в США, сообщает интернет-издание Super.
С 2011 года у знаменитой российской теннисистки, которая уже много лет проживает в США, есть кондитерский магазин Sugarpova.
6 декабря в суд Нью-Йорка обратилась Кармен Таварес-Варгас с исковым заявлением в отношении Sugarpova. Женщина утверждает, что она слабовидящий человек, и обвиняет Шарапову в дискриминации инвалидов и неспособности управлять веб-сайтом так, чтобы предоставить полноценный доступ для людей с нарушениями зрения. По ее словам, три года назад она уже отправляла жалобу, но с тех пор на сайте ничего не изменилось.
Американка зашла на сайт в начале месяца и хотела сделать заказ, но у нее возникли проблемы с чтением. В иске говорится о том, что специальная программа для слепых и слабовидящих инвалидов не смогла распознать текст на sugarpova.com, в том числе описание товара и кнопку «корзина». Таким образом, Шарапова нарушает закон об американцах с ограниченными возможностями и закон о правах человека города Нью-Йорк от 1990 года, поскольку сайт с конфетами и шоколадом не в равной степени доступен потребителям с ограниченными возможностями.
Адвокат, представляющий интересы Кармен, утверждает, что женщина по-прежнему очень хочет приобрести товары Шараповой, но не может этого сделать. Тем не менее среди требований к ответчику есть пункт о постоянном судебном запрете на работу компании Sugarpova. Кроме того, она просит денежную компенсацию как за расходы на адвоката и судебные процессы, так и за моральный ущерб, причем с процентами. Также в иске пострадавшая требует суд присяжных.