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15 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Аслан Карацев выиграл приз ATP «Прогресс года»

Российский теннисист Аслан Карацев выиграл награду ATP в номинации «Прогресс года».

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Источник: Reuters

«Я очень рад получить эту награду. Это очень много значит для меня. Большое спасибо», — приводит слова Карацева пресс-служба ATP.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне Карацев дошел до полуфинала на дебютном турнире «Большого шлема». Также он впервые в карьере выиграл два титула в одиночном разряде.

Россиянин поднялся на 18-ю позицию в рейтинге ATP. До этого он занимал 114-е место.

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