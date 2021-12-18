Рублев рассказал о своих психологических проблемах
Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о том, как может меняться его эмоциональное состояние от матча к матчу.
Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о том, как может меняться его эмоциональное состояние от матча к матчу.
«Контроль эмоций — это целый процесс. Я могу держать себя в руках в эмоциональном плане на протяжении пяти матчей, а в следующих двух-трех потерять контроль. Чувствую себя лучше и более стабильно по сравнению с прошлым годом. Но если смотреть на лучших игроков, этого недостаточно, поэтому я всегда говорю, что мне нужно совершенствовать этот аспект», — передает слова Рублева Arabnews.
5 декабря 2021 года в составе сборной России Рублев стал обладателем Кубка Дэвиса. В финальном поединке он одержал верх над Борной Гойо в двух партиях (6:4, 7:6). Победный настрой своего партнера подхватил Даниил Медведев, который выиграл свой матч и принес России трофей.
На Олимпийских играх в Токио в паре с Анастасией Павлюченковой Рублев стал обладателем золотых медалей. В финале они переиграли еще одну российскую пару Аслан Карацев / Елена Веснина.
В общем теннисном рейтинге Андрей Рублев располагается на пятой строчке, уступая Стефаносу Циципасу, Александру Звереву, Даниилу Медведеву и Новаку Джоковичу.