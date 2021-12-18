Рублев рассказал о своих психологических проблемах

«Контроль эмоций — это целый процесс. Я могу держать себя в руках в эмоциональном плане на протяжении пяти матчей, а в следующих двух-трех потерять контроль. Чувствую себя лучше и более стабильно по сравнению с прошлым годом. Но если смотреть на лучших игроков, этого недостаточно, поэтому я всегда говорю, что мне нужно совершенствовать этот аспект», — передает слова Рублева Arabnews.