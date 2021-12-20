Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Адмирал
01
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Валенсия
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Аризона
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Торонто
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Лос-Анджелес
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Питтсбург
23
Хоккей. НХЛ
01:00
Каролина
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
01:00
Оттава
Бостон
Все события
Фоторепортажи
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
11Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
11:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Пропавшая теннисистка-чемпионка объяснила обвинения в насилии в адрес политика

Китайская теннисистка-чемпионка Пэн Шуай объяснила свои высказывания о бывшем вице-премьере Китая Чжане Гаоли. Ее слова приводит Reuters.

Наверх
Источник: AP 2021

Спортсменка заявила, что никогда никого не обвиняла в сексуальном насилии. «Удаление аккаунта в социальной сети? Это мое личное дело. Вся эта ситуация — большое недопонимание», — подчеркнула она.

3 ноября Шуай выдвинула обвинения против Гаоли в китайской соцсети Weibo. По словам теннисистки, первый раз политик вынудил ее вступить в половую связь десять лет назад, после чего они долгое время не виделись. В 2018-м Гаоли пригласил Шуай поиграть с ним в теннис и снова заставил заняться сексом. Она подчеркнула, что встречи случались против ее воли.

После этого спортсменка перестала выходить на связь. Затем китайский государственный телеканал CGTN опубликовал письмо, которое Шуай якобы отправила главе Женской теннисной ассоциации Стиву Саймону. В нем она опровергла информацию о пропаже.

35-летняя китаянка завершила карьеру в 2018 году. Она является двукратной победительницей турниров серии «Большого шлема» в парном разряде. В активе теннисистки также два золота на Азиатских играх.

 Роналду одним словом отреагировал на вручение Месси «Золотого мяча»
Нурмагомедов заявил о желании вернуть чемпионский пояс UFC в Дагестан
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь