Рафаэль Надаль заразился коронавирусом
Тест на коронавирус испанца дал положительный результат после выставочного турнира в Абу-Даби.
Тест на коронавирус испанца дал положительный результат после выставочного турнира в Абу-Даби.
Об этом теннисист написал на своей странице в Twitter.
С 16 по 19 декабря Надаль принимал участие в выставочном турнире в Абу-Даби, где в четвертьфинале проиграл британцу Энди Маррею. Для испанца это был первый турнир с августа после восстановления от травмы ноги.
«Хотел бы объявить, что по возвращении с выставочного турнира в Абу-Даби мой тест на коронавирус дал положительный результат, — написал Надаль, — У меня бывают неприятные моменты, но я надеюсь, что постепенно поправлюсь. Я сейчас нахожусь дома и сообщил о результате тем, кто был со мной в контакте. Я проанализирую свои варианты с переменой календаря и буду держать вас в курсе любых решений относительно моих будущих турниров. Заранее благодарю всех за поддержку и понимание».
По данным испанской газеты Mundo Deportivo, в Абу-Даби Надаль встречался с почетным королем Испании Хуаном Карлосом I, который переехал в ОАЭ примерно полтора года назад после начала расследования в отношении его деятельности.
Надалю 35 лет. Он занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 88 побед на турнирах под эгидой организации. Испанец 20 раз побеждал на турнирах Большого шлема. Он является двукратным олимпийским чемпионом (в 2008 году он победил в одиночном разряде, в 2016 году — в парном), а также пятикратным обладателем Кубка Дэвиса. Надаль — один из восьми теннисистов, сумевших победить на всех турнирах Большого шлема хотя бы один раз.