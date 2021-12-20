Рафаэль Надаль заразился коронавирусом

Об этом теннисист написал на своей странице в Twitter.

С 16 по 19 декабря Надаль принимал участие в выставочном турнире в Абу-Даби, где в четвертьфинале проиграл британцу Энди Маррею. Для испанца это был первый турнир с августа после восстановления от травмы ноги.

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«Хотел бы объявить, что по возвращении с выставочного турнира в Абу-Даби мой тест на коронавирус дал положительный результат, — написал Надаль, — У меня бывают неприятные моменты, но я надеюсь, что постепенно поправлюсь. Я сейчас нахожусь дома и сообщил о результате тем, кто был со мной в контакте. Я проанализирую свои варианты с переменой календаря и буду держать вас в курсе любых решений относительно моих будущих турниров. Заранее благодарю всех за поддержку и понимание».

По данным испанской газеты Mundo Deportivo, в Абу-Даби Надаль встречался с почетным королем Испании Хуаном Карлосом I, который переехал в ОАЭ примерно полтора года назад после начала расследования в отношении его деятельности.