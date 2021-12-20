Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
Монреаль
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Коламбус
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт
Колорадо
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Миннесота
Хоккей. НХЛ
05:30
Эдмонтон
Анахайм
Футбол. Зарубежный
20.12
Леванте
Валенсия
34
Хоккей. КХЛ
20.12
Динамо Р
Динамо Мн
14
Хоккей. КХЛ
20.12
Йокерит
ЦСКА
13
Хоккей. КХЛ
20.12
Куньлунь
Салават Юлаев
ОТ
34
Хоккей. КХЛ
20.12
СКА
Спартак
42
Все события
Фоторепортажи
22В чем российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пекине?
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
20 декабря, источник: Vesti.kz

Топ-10 казахстанских теннисистов по сумме призовых за 2021 год

2021 год только подходит к концу, а теннисный сезон уже завершился несколько недель назад. Сейчас игроки могут отдохнуть и собраться мыслями перед началом нового длительного сезона. В то же время у нас есть время для подведения итогов: корреспондент Vesti.kz составил список топ-10 казахстанских теннисистов, которые заработали больше остальных на турнирах в качестве призовых.

Наверх

Все данные были взяты с официальных источников — сайтов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной Ассоциации (WTA). Разумеется, эти цифры не включают в себя дополнительные доходы спортсменов, в том числе заработок на рекламе. Ну и, как положено, начнем топ-10 с десятой строчки.

10. Анна Данилина — 70,7 тысячи долларов.

Сейчас 26-летняя Данилина занимает 344-е место в одиночном рейтинге и 75-е — в парном. За календарный год она выиграла один титул на турнирах WTA в парном разряде. Всего на ее счету 38 побед при 19 поражениях в паре и восемь выигрышей при 20 неудачах в одиночке.

9. Александр Недовесов — 77,3 тысячи долларов.

34-летний Недовесов на протяжении последних лет практически не играет в одиночном разряде, зато достаточно успешно выступает в паре. Большую часть призовых за 2021 год он заработал именно благодаря игре в парном разряде. Сейчас располагается на 72-й строчке в паре, а в одиночке не входит даже в топ-500. На его счету девять побед при 12 поражениях в паре на турнирах АТР в этом году.

8. Дмитрий Попко — 115,7 тысячи долларов.

25-летний Попко сейчас является второй ракеткой Казахстана в мужском одиночном разряде, занимая 180-ю строчку в мировом табеле о рангах. Особых успехов на крупных турнирах АТР у Дмитрия по-прежнему нет — за год он провел по одному матчу в одиночке и паре, но оба проиграл. Чаще Попко выступает на соревнованиях классом ниже.

7. Андрей Голубев — 230,7 тысячи долларов.

Еще один ярко выраженный парник последних лет — 34-летний Голубев. Он входит в топ-30 лучших парников планеты, занимая 28-ю строчку в рейтинге, и практически не выступает в одиночке. В уходящем году он выиграл 22 из 46 парных матчей на уровне АТР, но, а самым главным достижением является выход в финал «Ролан Гаррос».

6. Ярослава Шведова — 265,7 тысячи долларов.

34-летняя Шведова завершила профессиональную карьеру пару месяцев назад. Свой последний сезон в качестве игрока Ярослава закончила на 435-м месте в паре и 830-й строчке в одиночке. Она часто заявлялась на крупные соревнования по защищенному рейтингу. Всего в одиночке за этот год выиграла два матча из 15, а в паре — один из 12 возможных.

5. Михаил Кукушкин — 385,6 тысячи долларов.

Опытный 33-летний Кукушкин занимает 182-е место в одиночном рейтинге, а также замыкает топ-130 в паре. В этом сезоне выиграл лишь в пяти одиночных матчах на турнирах АТР из 18, но завершил год Михаил достойно, проявив характер в Кубке Дэвиса.

4. Зарина Дияс — 534,4 тысячи долларов.

К сожалению, 28-летняя Дияс не входит в топ-100 лучших теннисисток ни в одиночке (102), ни в паре (179). Но в целом за год она показала неплохие показатели, выиграв 25 одиночных матчей из 47 проведенных. На турнирах «Большого шлема» лучше всего Зарина себя проявила в Австралии, где добралась до третьего раунда.

3. Юлия Путинцева — 684,4 тысячи долларов.

26-летняя Путинцева завершила год в качестве 42-й ракетки мира в одиночном разряде. Достаточно неплохой показатель, хотя могло быть и лучше. На ее счету один титул в одиночке в 2021 году, а также 32 выигранных матча из 56 проведенных. Она, как и Дияс, доходила до третьего круга Australian Оpen.

2. Александр Бублик — 1,22 миллиона долларов.

24-летний Бублик является 36-й ракеткой мира и с большим отрывом лучшим теннисистом Казахстана, основываясь на показателях в мировой табели о рангах. В одиночке он провел 65 матчей за год, выиграв 35 из них. В паре большую часть Александр проиграл — 11 побед в 34 играх. Зато Бублик вместе с Голубевым добрался до финала «Ролан Гаррос» в паре. В одиночке он дошел до третьего круга «Уимблдона».

1. Елена Рыбакина — 1,28 миллиона долларов.

22-летняя теннисистка, являющаяся первой ракеткой страны, завершила год на 14-м месте в одиночке. Она не побеждала на турнирах, но выиграла 33 одиночных матча из 56 сыгранных. Также Елена неплохо играла в паре — 11 побед при десяти поражениях. На «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинальной стадии и в одиночке, и в паре.

Отметим, что первые рейтинговые турниры нового года для казахстанцев начнутся уже 3 января.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь