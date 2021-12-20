Топ-10 казахстанских теннисистов по сумме призовых за 2021 год

Все данные были взяты с официальных источников — сайтов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной Ассоциации (WTA). Разумеется, эти цифры не включают в себя дополнительные доходы спортсменов, в том числе заработок на рекламе. Ну и, как положено, начнем топ-10 с десятой строчки.

10. Анна Данилина — 70,7 тысячи долларов.

Сейчас 26-летняя Данилина занимает 344-е место в одиночном рейтинге и 75-е — в парном. За календарный год она выиграла один титул на турнирах WTA в парном разряде. Всего на ее счету 38 побед при 19 поражениях в паре и восемь выигрышей при 20 неудачах в одиночке.

9. Александр Недовесов — 77,3 тысячи долларов.

34-летний Недовесов на протяжении последних лет практически не играет в одиночном разряде, зато достаточно успешно выступает в паре. Большую часть призовых за 2021 год он заработал именно благодаря игре в парном разряде. Сейчас располагается на 72-й строчке в паре, а в одиночке не входит даже в топ-500. На его счету девять побед при 12 поражениях в паре на турнирах АТР в этом году.

8. Дмитрий Попко — 115,7 тысячи долларов.

25-летний Попко сейчас является второй ракеткой Казахстана в мужском одиночном разряде, занимая 180-ю строчку в мировом табеле о рангах. Особых успехов на крупных турнирах АТР у Дмитрия по-прежнему нет — за год он провел по одному матчу в одиночке и паре, но оба проиграл. Чаще Попко выступает на соревнованиях классом ниже.

7. Андрей Голубев — 230,7 тысячи долларов.

Еще один ярко выраженный парник последних лет — 34-летний Голубев. Он входит в топ-30 лучших парников планеты, занимая 28-ю строчку в рейтинге, и практически не выступает в одиночке. В уходящем году он выиграл 22 из 46 парных матчей на уровне АТР, но, а самым главным достижением является выход в финал «Ролан Гаррос».

6. Ярослава Шведова — 265,7 тысячи долларов.

34-летняя Шведова завершила профессиональную карьеру пару месяцев назад. Свой последний сезон в качестве игрока Ярослава закончила на 435-м месте в паре и 830-й строчке в одиночке. Она часто заявлялась на крупные соревнования по защищенному рейтингу. Всего в одиночке за этот год выиграла два матча из 15, а в паре — один из 12 возможных.

5. Михаил Кукушкин — 385,6 тысячи долларов.

Опытный 33-летний Кукушкин занимает 182-е место в одиночном рейтинге, а также замыкает топ-130 в паре. В этом сезоне выиграл лишь в пяти одиночных матчах на турнирах АТР из 18, но завершил год Михаил достойно, проявив характер в Кубке Дэвиса.

4. Зарина Дияс — 534,4 тысячи долларов.

К сожалению, 28-летняя Дияс не входит в топ-100 лучших теннисисток ни в одиночке (102), ни в паре (179). Но в целом за год она показала неплохие показатели, выиграв 25 одиночных матчей из 47 проведенных. На турнирах «Большого шлема» лучше всего Зарина себя проявила в Австралии, где добралась до третьего раунда.

3. Юлия Путинцева — 684,4 тысячи долларов.

26-летняя Путинцева завершила год в качестве 42-й ракетки мира в одиночном разряде. Достаточно неплохой показатель, хотя могло быть и лучше. На ее счету один титул в одиночке в 2021 году, а также 32 выигранных матча из 56 проведенных. Она, как и Дияс, доходила до третьего круга Australian Оpen.

2. Александр Бублик — 1,22 миллиона долларов.

24-летний Бублик является 36-й ракеткой мира и с большим отрывом лучшим теннисистом Казахстана, основываясь на показателях в мировой табели о рангах. В одиночке он провел 65 матчей за год, выиграв 35 из них. В паре большую часть Александр проиграл — 11 побед в 34 играх. Зато Бублик вместе с Голубевым добрался до финала «Ролан Гаррос» в паре. В одиночке он дошел до третьего круга «Уимблдона».

1. Елена Рыбакина — 1,28 миллиона долларов.

22-летняя теннисистка, являющаяся первой ракеткой страны, завершила год на 14-м месте в одиночке. Она не побеждала на турнирах, но выиграла 33 одиночных матча из 56 сыгранных. Также Елена неплохо играла в паре — 11 побед при десяти поражениях. На «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинальной стадии и в одиночке, и в паре.