СМИ: первая ракетка мира Джокович не сыграет на ATP Cup в Австралии

На данный момент Джокович готовится к началу сезона в Белграде. До конца года он должен объявить свое решение об участии на Открытом чемпионате Австралии. Ранее сообщалось, что Джокович, действующий победитель турнира, может пропустить соревнования из-за отказа пройти курс вакцинации.

Джоковичу 34 года, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема. Девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз — Уимблдон, трижды — Открытый чемпионат США, два раза — Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой ATP. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008). В 2020 году в составе сборной Сербии он выиграл ATP Cup.