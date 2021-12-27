Андрей Рублев сдал положительный тест на коронавирус

«Всем привет. Хочу поделиться с вами новостями. На данный момент я нахожусь в Барселоне, и, к сожалению, мой тест на COVID-19 оказался положительным. Я нахожусь в изоляции и следую всем предписаниям врачей.



Как вы знаете, я полностью вакцинирован, я готовился к турнирам ATP Cup и Australian Open. Сейчас я должен восстановиться, поэтому поеду в Мельбурн только в случае, когда это будет безопасно для остальных. Очень расстроен и обеспокоен происходящим. Пожалуйста, заботьтесь о себе и о людях, окружающих вас. Вернусь на корт при первой возможности», — написал Рублев.