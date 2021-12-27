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10:06 (мск), источник: РБК

У одного из ведущих российских теннисистов обнаружили коронавирус

Андрей Рублев отметил, что был полностью вакцинирован. Он должен был выступить за сборную России на стартующем 1 января турнире ATP Cup. Сейчас он в Барселоне на изоляции.

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Источник: Reuters

«В настоящее время я нахожусь в Барселоне, у меня есть минимальные симптомы, — написал Рублев. — Я изолировался».

«Как вы знаете, я полностью вакцинирован и готовился к турнирам ATP Cup и Australian Open», — добавил 24-летний теннисист.

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1 января стартует турнир ATP Cup, в котором Рублев планировал участвовать.

Сборная России на ATP Cup попала в группу B и сыграет с командами Италии, Австрии и Австралии. Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января.

Рублев является победителем восьми турниров ATP. В 2021 году в Токио он завоевал олимпийское золото в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема не проходил далее четвертьфинала. В составе сборной России прошлом сезоне победителем Кубка Дэвиса и ATP Cup.

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