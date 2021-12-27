У одного из ведущих российских теннисистов обнаружили коронавирус

«В настоящее время я нахожусь в Барселоне, у меня есть минимальные симптомы, — написал Рублев. — Я изолировался».

«Как вы знаете, я полностью вакцинирован и готовился к турнирам ATP Cup и Australian Open», — добавил 24-летний теннисист.

1 января стартует турнир ATP Cup, в котором Рублев планировал участвовать.

Сборная России на ATP Cup попала в группу B и сыграет с командами Италии, Австрии и Австралии. Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января.