Тарпищев: Рублев может успеть поправиться к ATP Cup. Если нет, то сыграет Карацев
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию, согласно которой российский теннисист Андрей Рублев заразился коронавирусом.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию, согласно которой российский теннисист Андрей Рублев заразился коронавирусом.
О заражении сообщил сам Рублёв. Теперь он рискует пропустить ATP Cup, который будет проходить в Австралии.
«Рублёв, думаю, успеет поправиться к ATP Cup. У него коронавирус в лёгкой форме, время есть. Если успеет сдать отрицательный, то будет играть. Если нет, то сыграет Карацев. С этим никаких проблем нет. Просто сыграет следующий по рейтингу, а это Аслан», — сказал Тарпищев корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Ранее Рублёв принял участие в выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ) и стал его победителем.
Целая группа игроков, побывавших на турнире в Абу-Даби, заразилась коронавирусом. В их числе Денис Шаповалов, Онс Жабер, Эмма Радукану, Рафаэль Надаль и его тренер Карлос Мойя, а также Белинда Бенчич.