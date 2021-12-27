Тарпищев: Рублев может успеть поправиться к ATP Cup. Если нет, то сыграет Карацев

О заражении сообщил сам Рублёв. Теперь он рискует пропустить ATP Cup, который будет проходить в Австралии.

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«Рублёв, думаю, успеет поправиться к ATP Cup. У него коронавирус в лёгкой форме, время есть. Если успеет сдать отрицательный, то будет играть. Если нет, то сыграет Карацев. С этим никаких проблем нет. Просто сыграет следующий по рейтингу, а это Аслан», — сказал Тарпищев корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Ранее Рублёв принял участие в выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ) и стал его победителем.