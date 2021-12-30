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09:28 (мск), источник: Sport24

Павлюченкова сдала положительный анализ на коронавирус по прибытии в Австралию

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила о положительном тесте на коронавирус.

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Источник: РИА "Новости"

«Во вторник я прибыла в Австралию и сдала положительный тест. Я была полностью привита и готовилась к началу сезона в Дубае. Но мы живем в очень сложные и непредсказуемые времена. Сейчас я в полной изоляции в отдельной гостинице и следую всем протоколам под наблюдением врачей. Сейчас очень важно заботиться о себе и здоровье других. Я вернусь на корт, когда это будет безопасно для всех. Берегите себя», — написала Павлюченкова в сторис инстаграма.

Напомним, Павлюченкова попала в основную сетку Australian Open-2022. Турнир пройдет с 17 по 30 января.

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