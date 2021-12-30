Теннисист Рублев раскрыл судьбу подаренного за золото Олимпиады BMW

Спортсмен заявил, что отдал машину отцу. «Продал он ее или оставил себе, не знаю», — добавил он. Рублев подчеркнул, что Олимпийские игры для него — это соревнования вне тенниса, так как за них он не получает ни денег, ни очков, при этом они позволяют получить любовь болельщиков.

24-летний Рублев располагается на пятой строчке мирового рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). На его счету восемь побед в турнирах под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. В составе сборной России Рублев выиграл Кубок Дэвиса 2021 года.