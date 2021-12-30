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14:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Теннисист Рублев раскрыл судьбу подаренного за золото Олимпиады BMW

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что сделал с автомобилем BMW X5, подаренным ему за золотую награду Олимпийских игр 2020 года. Судьбу подаренного за золото Олимпиады автомобиля спортсмен раскрыл «Известиям».

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Источник: AFP 2021

Спортсмен заявил, что отдал машину отцу. «Продал он ее или оставил себе, не знаю», — добавил он. Рублев подчеркнул, что Олимпийские игры для него — это соревнования вне тенниса, так как за них он не получает ни денег, ни очков, при этом они позволяют получить любовь болельщиков.

24-летний Рублев располагается на пятой строчке мирового рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). На его счету восемь побед в турнирах под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. В составе сборной России Рублев выиграл Кубок Дэвиса 2021 года.

В октябре олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева рассказала о планах на автомобили BMW, подаренные ей за золотые награды Игр 2016 и 2020 года. Спортсменка заявила, что собирается продать одну машину, так как за обе машины придется платить слишком большой налог.

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