Медведев назвал три самые любимые вещи в России
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Вторая ракетка мира Даниил Медведев считает качество еды в России очень высоким.
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Вторая ракетка мира Даниил Медведев считает качество еды в России очень высоким.
В настоящее время теннисист выступает в составе сборной России на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup) в Австралии. В ночь на воскресенье россияне переиграли команду Франции (2−1), Медведев уступил в матче одиночного разряда и вместе с Романом Сафиуллиным выиграл парную встречу.
«Это очень опасно, потому что я не могу перечислить все, — цитирует Медведева сайт ATP. — Мне очень нравится качество еды в России, но я не имею в виду кухню, говорю в общем о еде. Во-вторых, я очень люблю Москву — я там родился, и мне очень нравится город. С удовольствием возвращаюсь туда снова и снова, когда это позволяет мой график. Давайте третьей вещью назову ночную жизнь».
Следующую матчевую встречу на турнире россияне проведут 4 января, соперники — австралийцы.