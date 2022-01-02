Медведев назвал три самые любимые вещи в России

В настоящее время теннисист выступает в составе сборной России на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup) в Австралии. В ночь на воскресенье россияне переиграли команду Франции (2−1), Медведев уступил в матче одиночного разряда и вместе с Романом Сафиуллиным выиграл парную встречу.

«Это очень опасно, потому что я не могу перечислить все, — цитирует Медведева сайт ATP. — Мне очень нравится качество еды в России, но я не имею в виду кухню, говорю в общем о еде. Во-вторых, я очень люблю Москву — я там родился, и мне очень нравится город. С удовольствием возвращаюсь туда снова и снова, когда это позволяет мой график. Давайте третьей вещью назову ночную жизнь».