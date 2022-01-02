Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Рейнджерс
Эдмонтон
21
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава
Миннесота
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто
Каролина
Футбол. Зарубежный
3.01
Кадис
Севилья
01
Футбол. Зарубежный
3.01
Осасуна
Атлетик
13
Футбол. Зарубежный
3.01
Вильярреал
Леванте
50
Футбол. Зарубежный
3.01
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
01
Хоккей. КХЛ
3.01
Локомотив
Динамо М
12
Хоккей. КХЛ
3.01
Нефтехимик
Торпедо
21
Хоккей. КХЛ
3.01
Северсталь
Динамо Мн
35
Хоккей. КХЛ
3.01
ЦСКА
Авангард
32
Все события
Фоторепортажи
11Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
12Проводников победил Багаутинова в благотворительном бою
2 января, источник: Спорт РИА Новости

Медведев назвал три самые любимые вещи в России

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Вторая ракетка мира Даниил Медведев считает качество еды в России очень высоким.

Наверх
Источник: Reuters

В настоящее время теннисист выступает в составе сборной России на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup) в Австралии. В ночь на воскресенье россияне переиграли команду Франции (2−1), Медведев уступил в матче одиночного разряда и вместе с Романом Сафиуллиным выиграл парную встречу.

«Это очень опасно, потому что я не могу перечислить все, — цитирует Медведева сайт ATP. — Мне очень нравится качество еды в России, но я не имею в виду кухню, говорю в общем о еде. Во-вторых, я очень люблю Москву — я там родился, и мне очень нравится город. С удовольствием возвращаюсь туда снова и снова, когда это позволяет мой график. Давайте третьей вещью назову ночную жизнь».

Следующую матчевую встречу на турнире россияне проведут 4 января, соперники — австралийцы.

 Медведева поделилась горячей фотосессией
Загитова опубликовала видео танца в откровенном бикини
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь