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2 января, источник: БЕЛТА

Белорусский теннисист Егор Герасимов победил на старте турнира в Аделаиде

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов успешно стартовал на турнире категории АТР-250 в австралийской Аделаиде с призовым фондом $500 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом квалификационном раунде белорус, занимающий 113-е место в мировом рейтинге, всего за 45 минут разгромил 17-летнего австралийского теннисиста Генри Ламчинниа — 6:0, 6:1. В поединке за выход в основную сетку Егор Герасимов встретится с победителем матча между молдавским теннисистом Раду Алботом (123-й номер рейтинга АТР) и австралийцем Джоном Смитом (394).

Завтра в 1/16 финала женского турнира категории WTA-500 в Аделаиде белорусская теннисистка Виктория Азаренко (27) сыграет с испанской теннисисткой Паулой Бадосой (8). Вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко начнет выступление с ⅛ финала. Ее оппоненткой будет победительница встречи между француженкой Хлоэ Паке (119) и словенкой Кайей Юван (100).

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