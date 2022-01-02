Белорусский теннисист Егор Герасимов победил на старте турнира в Аделаиде

В первом квалификационном раунде белорус, занимающий 113-е место в мировом рейтинге, всего за 45 минут разгромил 17-летнего австралийского теннисиста Генри Ламчинниа — 6:0, 6:1. В поединке за выход в основную сетку Егор Герасимов встретится с победителем матча между молдавским теннисистом Раду Алботом (123-й номер рейтинга АТР) и австралийцем Джоном Смитом (394).