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13:27 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев принес сборной России победу в матче Кубка ATP с австралийцами

ТАСС, 4 января. Россиянин Даниил Медведев обыграл австралийца Алекса де Минаура во второй встрече матча второго тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Соревнования проходят в Австралии.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянина. Медведев сделал счет в матче 2−0, российская команда одержала досрочную победу. Ранее во вторник Роман Сафиуллин обыграл Джеймса Дакворта (7:6 (8:6), 6:4). Позднее состоится парная встреча.

Россияне и австралийцы выступают в группе B вместе с командами Франции и Италии. В состав сборной России входит также Евгений Карловский, капитаном команды является тренер Медведева Жиль Сервара. Ранее во вторник итальянские теннисисты обыграли французов со счетом 3−0. В турнирной таблице сборная России занимает первое место с двумя победами, далее идут команды Австралии и Италии, одержавшие по одной победе, замыкают таблицу французы, в заключительном туре 6 января пройдут матчи Россия — Италия и Австралия — Франция.

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Медведеву 25 лет. Он занимает второе место в мировом рейтинге, на его счету 13 титулов ATP. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США (2021).

22-летний де Минаур располагается на 34-й позиции в мировом рейтинге. В его активе пять титулов под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема он ни разу не проходил дальше второго круга.

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Кубок АТР проходит в третий раз, сборная России является действующим победителем турнира. В текущем розыгрыше принимают участие 16 команд, разделенные на четыре группы. Лучшая команда из каждой группы выйдет в полуфинал. Турнир завершится 9 января.

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