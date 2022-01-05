Белоруска Арина Соболенко проиграла в 1/16 финала турнира в Аделаиде

Минувшей ночью Арина Соболенко в 1/16 финала неожиданно уступила в двух сетах словенке Кайе Юван (100-й номер мирового рейтинга) — 6:7 (6:8), 1:6. В этом поединке белоруска допустила 18 двойных ошибок при подачах, а ее соперница — ни одной. Игра длилась 1 час 31 минуту.
Ранее экс-первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко (27) победила в 1/16 финала испанскую теннисистку Паулу Бадосу (8) — 6:3, 6:2. Следующей соперницей белорусской теннисистки будет австралийка Присцилла Хон (263).
В 1/16 финала турнира в Мельбурне белорусская теннисистка Александра Саснович (107) сегодня встретится с китаянкой Ван Синьюй (101). В основную сетку этих состязаний белоруска пробилась через квалификацию, обыграв австралийскую теннисистку Оливию Тьяндрамулию (522) — 6:2, 6:3 и украинку Лесю Цуренко (118) — 7:5, 6:1.