Белоруска Арина Соболенко проиграла в 1/16 финала турнира в Аделаиде

Минувшей ночью Арина Соболенко в 1/16 финала неожиданно уступила в двух сетах словенке Кайе Юван (100-й номер мирового рейтинга) — 6:7 (6:8), 1:6. В этом поединке белоруска допустила 18 двойных ошибок при подачах, а ее соперница — ни одной. Игра длилась 1 час 31 минуту.