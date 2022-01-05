Джокович прибыл в Мельбурн, но у него неправильно оформлена виза
Первая ракетка мира Новак Джокович прибыл в Мельбурн, но столкнулся с проблемами с визой. Сообщается, что его команда неправильно оформила документы.
Первая ракетка мира Новак Джокович прибыл в Мельбурн, но столкнулся с проблемами с визой. Сообщается, что его команда неправильно оформила документы.
Из-за этого пограничная служба просила правительство штата Виктория поручиться за Джоковича — но местные власти отказались. Предположительно, из-за общественного недовольства они не хотят создавать впечатление, что поддерживают выступление серба в Мельбурне.
При этом пограничная служба все равно может впустить Джоковича в страну.