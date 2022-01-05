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16:53 (мск), источник: Sports.Ru

Джокович прибыл в Мельбурн, но у него неправильно оформлена виза

Первая ракетка мира Новак Джокович прибыл в Мельбурн, но столкнулся с проблемами с визой. Сообщается, что его команда неправильно оформила документы.

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Источник: Reuters

Из-за этого пограничная служба просила правительство штата Виктория поручиться за Джоковича — но местные власти отказались. Предположительно, из-за общественного недовольства они не хотят создавать впечатление, что поддерживают выступление серба в Мельбурне.

При этом пограничная служба все равно может впустить Джоковича в страну.

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