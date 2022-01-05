The Times: Новаку Джоковичу отказали во въезде в Австралию

Напомним, по прилёте Джоковича в Мельбурн выяснилось, что член его команды допустил грубую ошибку в оформлении визы на въезд в страну. Джокович пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.