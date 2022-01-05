Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Йокерит
Динамо М
31
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Динамо Мн
Б
34
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Торпедо
12
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Металлург
32
Хоккей. НХЛ
6.01
Торонто
Эдмонтон
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Динамо Р
64
Хоккей. КХЛ
14:30
ЦСКА
Нефтехимик
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
6.01
Питтсбург
Сент-Луис
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Спартак
Б
12
Хоккей. КХЛ
12:00
Трактор
Локомотив
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
6.01
Ванкувер
Айлендерс
Хоккей. КХЛ
09:30
Амур
Ак Барс
Б
12
Все события
Фоторепортажи
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
25Русские давили чехов, маскот издевался над болельщицей. Фото матча Кубка Первого канала
20:07 (мск), источник: Чемпионат.com

The Times: Новаку Джоковичу отказали во въезде в Австралию

20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», сербу Новаку Джоковичу было отказано во въезде в Австралию из-за необычной путаницы с визами, сообщает издание The Times.

Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
Джокович прибыл в Мельбурн, но у него неправильно оформлена виза

Напомним, по прилёте Джоковича в Мельбурн выяснилось, что член его команды допустил грубую ошибку в оформлении визы на въезд в страну. Джокович пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.

Джокович прилетел в Австралию в ночь на 5 января (по местному времени) и не сумел пройти паспортный контроль. Отметим, что власти штата Виктория отказались помогать Джоковичу в получении визы.

Джокович планирует принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Новак 9 раз выигрывал данный турнир.

Читайте также
 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь