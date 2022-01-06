Российские теннисисты вышли в полуфинал Кубка ATP

Сборная России победила команду Италии в заключительном матче на групповом этапе Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Сиднее. Российские теннисисты вышли в полуфинал.

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Россияне выиграли со счетом 2−1. Решающее очко было добыто в парной встрече, где Даниил Медведев и Роман Сафиуллин обыграла Маттео Берреттини и Янника Синнера со счетом 5:7, 6:4, 10:5.

Ранее Сафиуллин уступил Синнеру со счетом 6:7 (6:8), 3:6, а Медведев победил Берреттини — 6:2, 6:7 (5:7), 6:4.

Ранее на групповом этапе россияне обыграли французов (2−1) и австралийцев (3−0). Сборная России заняла первое место в группе В и вышла в полуфинал.

Соперник россиян по полуфиналу станет известен позднее. В другой полуфинальной паре сыграют Испания и Польша.