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12:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Федеральный суд Австралии отложил депортацию Джоковича

Федеральный суд Австралии удовлетворил иск сербского теннисиста Новака Джоковича и разрешил ему остаться в Мельбурне до понедельника, информирует AFP.

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Источник: Reuters

Об этом сообщил адвокат первой ракетки мира.

Ранее стало известно, что Федеральный суд Австралии рассмотрит ходатайство о том, чтобы Джоковичу разрешили остаться в Мельбурне для участия в Открытом чемпионате Австралии.

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Теннисиста не пустили в страну, так как он, по мнению пограничной службы Австралии, допустил ошибку при подаче документов на визу и она не отвечает требованиям по въезду в страну.

Член команды Джоковича, который отвечал за документы, допустил ошибку и выбрал тип визы, который нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации против COVID-19. Поэтому виза Джоковича была аннулирована.

На данный момент он находится в отеле The Park, где также временно проживают лица, просящие убежища в стране и ожидающие решения.

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