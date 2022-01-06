«Это публичное унижение». Как в аэропорту Мельбурна «мариновали» лучшего теннисиста мира

Занимающий первое место в мировом рейтинге ATP сербский теннисист Новак Джокович стал участником главного спортивного скандала начала 2022 года. В ближайшие несколько дней лучшего теннисиста мира в результате судебного решения могут депортировать из Австралии, куда он прибыл для участия в первом турнире серии «Большого шлема».

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Эта история начала развиваться ещё осенью, когда организаторы соревнования сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса. Лучший теннисист мира неоднократно говорил о насторожённом отношении к вакцинации и на протяжении долгого времени под различными предлогами уходил от прямого ответа на вопрос — пойдёт ли он на вакцинацию, чтобы получить возможность сыграть в Австралии. В результате отец теннисиста даже заявил, что его сына шантажируют участием в турнире, заставляя принудительно вакцинироваться.

34-летний серб прививаться не стал, решив въехать в Австралию благодаря получению медотвода от вакцинации. 4 января уроженец Белграда в своём «инстаграме» сообщил, что вылетает в Мельбурн для участия в Australian Open. «Всех с Новым годом! Желаю всем вам здоровья, любви и счастья. Пусть вы почувствуете любовь и уважение ко всему живому на нашей чудесной планете. Я потрясающе провёл время со своими близкими во время паузы. И сегодня направляюсь в Австралию с медицинским исключением. Вперёд, 2022-й!» — написал Джокович в социальных сетях, запечатлев себя с баулом на фоне взлётной полосы.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CYTe9fer_1K/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Novak Djokovic (@djokernole)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вряд ли в этот момент Новак подозревал, в какой кошмар превратится для него путешествие в Австралию. В тот момент, когда Джокович уже находился в своём самолёте, на территории зелёного континента развернулась настоящая протестная кампания против его прилёта в Мельбурн. Одним из первых публично высказался двукратный обладатель календарного «Большого шлема» Род Лэйвер, являющийся настоящей легендой австралийского тенниса. Именно в его честь называется главная арена комплекса Мельбурн Парк, на котором проводятся матчи австралийского мэйджора.

«Если у него есть причина для медотвода, мы должны её знать. Ты отличный игрок, выступаешь на высочайшем уровне, много выигрываешь — так что она не может быть физической. Так в чём же дело?» — задался вопросом 83-летний Лэйвер.

В схожем ключе высказался ещё целый ряд теннисистов, но куда важнее для австралийского правительства стала реакция местных жителей, недовольных двойными стандартами в отношении них и Джоковича. В Австралии действуют одни из самых жёстких правил в плане вакцинации, и очень многие жители были возмущены тем, что Новаку дали медицинское исключение, в то время как обычное население вынуждено прививаться.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--3134820f80b2db723e94" data-vnd="3134820f80b2db723e94" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=3134820f80b2db723e94" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В марте в Австралии запланированы местные выборы, и подобная ситуация могла негативно сказаться на политических очках чиновников в глазах населения. И политики начали в срочном порядке спасать ситуацию в то время, как ничего не подозревавший Джокович приближался к Мельбурну.

"Любой человек, желающий въехать в Австралию, должен следовать нашим строгим правилам пересечения границы. Хотя правительство штата Виктория и Tennis Australia могут разрешить невакцинированному игроку участие в Australian Open, контроль на границе осуществляется федеральными властями.

Если прибывающий человек не вакцинирован, он обязан предоставить доказательства того, что по медицинским причинам не может пройти вакцинацию. Пограничная служба Австралии продолжит следить за тем, чтобы все прибывшие соблюдали наши строгие правила", — заявил министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс.

По прилёте в аэропорт первую ракетку мира ждал очень «тёплый» приём. Джоковича моментально отвели в специальную комнату, где его лишили средств связи и на протяжении нескольких часов допрашивали на предмет подтверждения документов, позволяющих претендовать на медотвод от вакцинации. Сообщалось, что пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы.

Говорилось, что Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Также проходила информация, что оформление документов Джоковичем по прибытии было «минимальным» и справки поддерживались только одним врачом. Теннисиста «мариновали» в аэропорту более шести часов. Он находился в изолированном помещении под присмотром полиции, после чего Новака переместили в карантинный отель.

Сербский журналист Саша Озмо назвал всё то, что сейчас происходит, публичным унижением Джоковича: «Сначала теннисист выполняет все правила, установленные властями страны. Он летит через весь земной шар, и те же люди, которые одобрили заявку, говорят, что вы не можете никуда пройти, оставив изолированным в комнате. Так ни с кем нельзя обращаться. Это публичное унижение».

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По итогам многочасового разбирательства пограничные власти Австралии аннулировали сербу ранее выданную визу. «Виза Джоковича аннулирована. Правила есть правила, особенно когда речь идёт о наших границах. Никто не стоит выше этих правил. Наша сильная пограничная политика имела решающее значение для Австралии, где уровень смертности от COVID один из самых низких в мире, мы продолжаем проявлять бдительность», — написал в своём «твиттере» премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Сторона сербского теннисиста подала апелляцию на решение властей Австралии, но теперь ему грозят ещё более серьёзные санкции. Изначально сообщалось, что сегодня, 6 января, должен был быть рассмотрен судебный иск по поводу отмены решения по выдаче первой ракетке мира въездной визы в Австралию для участия в Australian Open. Но утром по московскому времени стало известно, что оно отложено вплоть до 10 января, когда и будет принят окончательный вердикт о дальнейшей судьбе серба. Всё это время Новак проведёт в Мельбурне в изоляции.

«Если визу аннулируют, то последствия будут долгосрочными — как в отношении Австралии, так и другой страны, в которую он будет пытаться попасть. Теперь Новака всегда будут спрашивать: “Вас уже депортировали из другой страны ранее?” Если его депортируют из Австралии, то он может получить запрет на въезд на 3 года», — приводит слова профессора Мэри Крок Nine.

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В таком случае Новак рискует потерять шанс уже в январе 2022 года стать единоличным рекордсменом по победам на турнирах «Большого шлема». На данный момент выигравший 20 мэйджоров Джокович делит данное достижение с Федерером и Надалем, а турнир в Австралии является коронным соревнованием серба. 9 из 20 побед Новака были добыты на кортах Мельбурна, и он с большим отрывом от ближайших преследователей является рекордсменом по выигранным Australian Open.

Последний раз Джокович проигрывал на австралийском турнире ещё в 2018 году, когда в четвёртом круге сенсационно уступил корейцу Хёну. После этого уроженец Белграда одержал 21 победу кряду, трижды подняв над головой главный трофей. Когда он теперь сыграет в Австралии и сыграет ли вообще — вопрос со многими неизвестными.

Реакция теннисного мира на ситуацию, в которую угодил Джокович, оказалась многополярной. Кто-то встал на сторону серба, кто-то заявил, что Новаку следовало вакцинироваться и тогда бы ничего не произошло. Но одну из самых взвешенных позиций в данном вопросе высказал двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха.

«Очень грустно за всё, что случилось с Новаком Джоковичем! Многое невозможно понять со стороны! А вы что думаете? Кстати, почему они вообще его приняли? Правила были заведомо известны, а вместо этого ему разрешили въезд в страну!» — написал Корретха в своём «твиттере».

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В этом процессе, не зная всех деталей происходившего, не хотелось бы вставать ни на чью сторону, но складывается полное ощущение, что австралийские чиновники просто решили воспользоваться удобным моментом и заработать политические очки в глазах своих выборщиков, на примере публичной личности показав, что правила для всех равны. Никто не спорит с тем, что закон писан для всех и перед ним действительно все должны быть равны. Но где же были австралийские принципы, когда две независимые медицинские комиссии рассматривали предоставленные сербом документы, после чего выдали ему разрешение на медотвод? А где были австралийские чиновники, когда Джоковичу в принципе выдавали визу, позволяющую ему въехать в страну?

Сам Джокович ничего не говорил, но австралийские медиа сообщали, что Новак пытался получить медотвод из-за ковида в последние полгода. Выяснилось, что пограничная служба не считает это достаточным основанием для исключения из правил. Они якобы говорили об этом властям штата Виктория и организаторам Australian Open, но те всё равно указали перенесённый ковид в списке оправданий отказа от вакцинации, на что и рассчитывал серб. Но в итоге Джокович стал жертвой сложившейся полной неразберихи и теперь может остаться без участия в когда-то любимом турнире.