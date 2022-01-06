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16:18 (мск), источник: Sport24

Рублев прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open. Перед вылетом он сдал отрицательный тест на коронавирус

Российский теннисист Андрей Рублев в среду вылетел в Мельбурн для участия в Открытом чемпионате Австралии.

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Источник: Reuters

Спортсмен сдал новые тесты на коронавирус, которые дали отрицательный результат. Об этом сообщила его представитель Софья Тартакова.

«Все тесты на коронавирус у Рублева отрицательные. Он уже в Мельбурне, вчера улетел», — приводит слова Тартаковой «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Рублев заразился COVID-19. По этой причине он не смог принять участие в ATP Cup.

Australian Open пройдет 17—30 января.

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