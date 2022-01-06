Рублев прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open. Перед вылетом он сдал отрицательный тест на коронавирус
Российский теннисист Андрей Рублев в среду вылетел в Мельбурн для участия в Открытом чемпионате Австралии.
Российский теннисист Андрей Рублев в среду вылетел в Мельбурн для участия в Открытом чемпионате Австралии.
Спортсмен сдал новые тесты на коронавирус, которые дали отрицательный результат. Об этом сообщила его представитель Софья Тартакова.
«Все тесты на коронавирус у Рублева отрицательные. Он уже в Мельбурне, вчера улетел», — приводит слова Тартаковой «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что Рублев заразился COVID-19. По этой причине он не смог принять участие в ATP Cup.
Australian Open пройдет