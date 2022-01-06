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17:48 (мск), источник: ТАСС

Сборная России сыграет с командой Канады в полуфинале Кубка ATP

Матч состоится в субботу.

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Источник: Reuters

ТАСС, 6 января. Канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл Александра Зверева из Германии во второй встрече третьего тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Соревнования проходят в Австралии.

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Игра завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:3. В первом матче противостояния Денис Шаповалов из Канады обыграл немца Яна-Ленарда Штруффа (7:6 (7:5), 4:6, 6:3. Таким образом, команда Канады победила сборную Германии со счетом 2−0.

Победа Оже-Альяссима позволила сборной Канаде занять первое место в группе C и выйти в полуфинал Кубка ATP, где канадцы встретятся с победителем квартета B командой России, которая на групповом этапе победила французов, австралийцев и итальянцев. Вместе со сборными Германии и Канады в группе C выступали команды США и Великобритании. Первый матч противостояния Россия — Канада пройдет в субботу.

Кубок АТР проходит в третий раз, сборная России является действующим победителем турнира. В текущем розыгрыше принимают участие 16 команд, которые разделены на четыре группы. В полуфинал вышла лучшая команда каждой группы. Турнир завершится 9 января.

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