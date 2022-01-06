МИД Сербии выразил протест Австралии из-за отказа в выдаче визы Джоковичу

Турнир стартует 17 января.
«Сегодня посол Австралии в Сербии Дэниел Эмери получил устный протест в МИДе Сербии в связи с ненадлежащим обращением, которому подвергся лучший теннисист мира и гражданин Сербии Новак Джокович», — сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Замглавы МИД Сербии Неманья Старович сообщил австралийскому дипломату, что ожидает от него «личных усилий», чтобы Джоковичу предоставили возможность дождаться судебного решения о нахождении в Австралии «в соответствующих спортсмену его ранга условиях размещения».
Напомним, накануне Новак Джокович прибыл в Мельбурн для участия в турнире. После прибытия в страну спортсмен не смог пройти паспортный контроль из-за отсутствия прививки от COVID-19.
Ранее теннисист заявил, что он получил медицинский отвод от вакцинации против коронавируса. Однако власти Австралии аннулировали его визу. Сейчас спортсмен содержится в иммиграционном изоляторе. Ранее он уже обжаловал решение пограничных служб в суде.