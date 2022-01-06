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22:05 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД Сербии выразил протест Австралии из-за отказа в выдаче визы Джоковичу

Министерство иностранных дел Сербии выразило устный протест послу Австралии из-за аннулирования визы первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича, который планировал отправиться в Мельбурн для участия в турнире Большого шлема Australian Open.

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Источник: AP 2021
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Турнир стартует 17 января.

«Сегодня посол Австралии в Сербии Дэниел Эмери получил устный протест в МИДе Сербии в связи с ненадлежащим обращением, которому подвергся лучший теннисист мира и гражданин Сербии Новак Джокович», — сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Замглавы МИД Сербии Неманья Старович сообщил австралийскому дипломату, что ожидает от него «личных усилий», чтобы Джоковичу предоставили возможность дождаться судебного решения о нахождении в Австралии «в соответствующих спортсмену его ранга условиях размещения».

Напомним, накануне Новак Джокович прибыл в Мельбурн для участия в турнире. После прибытия в страну спортсмен не смог пройти паспортный контроль из-за отсутствия прививки от COVID-19.

Ранее теннисист заявил, что он получил медицинский отвод от вакцинации против коронавируса. Однако власти Австралии аннулировали его визу. Сейчас спортсмен содержится в иммиграционном изоляторе. Ранее он уже обжаловал решение пограничных служб в суде.

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