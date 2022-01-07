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11:28 (мск), источник: Sports.Ru

Джоковичу могут запретить въезд в Австралию на срок до 3 лет (The Age)

Первой ракетке мира Новаку Джоковичу могут запретить въезда в Австралию на срок до трех лет.

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Источник: Reuters
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Законы Австралии предусматривают возможность такого запрета для любого человека, визу которого аннулируют. Именно это случилось с Джоковичем — сейчас он оспаривает это решение пограничников.

Источники The Age сообщают, что власти Австралии рассматривают возможность такого наказания для Джоковича. Все будет зависеть от того, чем закончится его апелляция, и следующих шагов серба.

Джоковича высылают из Австралии из-за отказа прививаться. Он пошел в суд и до понедельника останется в Мельбурне.

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