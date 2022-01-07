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7 января, источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко не вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла пробиться в ½ финала турнира категории WTA-500 в австралийской Аделаиде с призовым фондом $703 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня в поединке ¼ финала экс-первая ракетка планеты, занимающая сейчас 27-е место в мировом рейтинге, за два часа уступила польской теннисистке Иге Свентек, у которой девятая позиция — 3:6, 6:2, 1:6.

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В 1/16 финала Виктория Азаренко победила испанку Паулу Бадосу (8) — 6:3, 6:2, а затем также в двух партиях обыграла австралийскую теннисистку Присциллу Хон (263) — 6:3, 7:5.

В полуфинале парного разряда Азаренко и Бадоса встретятся со словенско-хорватским дуэтом Андрея Клепач / Дарья Юрак. До этого белорусско-испанская пара победила японский тандем Сюко Аояма / Ена Шибахара — 6:4, 6:2, а в четвертьфинале выиграла у норвежки Ульрикке Эйкери и россиянки Анны Блинковой — 6:2, 7:5.

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