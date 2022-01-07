Виктория Азаренко не вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Сегодня в поединке ¼ финала экс-первая ракетка планеты, занимающая сейчас 27-е место в мировом рейтинге, за два часа уступила польской теннисистке Иге Свентек, у которой девятая позиция — 3:6, 6:2, 1:6.
В 1/16 финала Виктория Азаренко победила испанку Паулу Бадосу (8) — 6:3, 6:2, а затем также в двух партиях обыграла австралийскую теннисистку Присциллу Хон (263) — 6:3, 7:5.
В полуфинале парного разряда Азаренко и Бадоса встретятся со словенско-хорватским дуэтом Андрея Клепач / Дарья Юрак. До этого белорусско-испанская пара победила японский тандем Сюко Аояма / Ена Шибахара — 6:4, 6:2, а в четвертьфинале выиграла у норвежки Ульрикке Эйкери и россиянки Анны Блинковой — 6:2, 7:5.