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16:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Новак Джокович опубликовал обращение к фанатам из изоляции в Австралии

Сербский теннисист Новак Джокович опубликовал первое обращение к фанатам из изоляции в Австралии.

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Источник: AFP 2021
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«Спасибо вам, люди со всем мира, за вашу постоянную поддержку, — написал Джокович в сторис на своей странице в Instagram. — Я ее чувствую и очень ценю».

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Серб пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.

В настоящее время он находится в иммиграционном изоляторе, обжаловав решение пограничных служб в суде. Окончательное решение суд примет 10 января.

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