Джокович переболел коронавирусной инфекцией в течение последнего месяца

По информации источника, соответствующие документы серб предоставил властям Австралии. Отмечается, что первый положительный результат теста на коронавирус 20-кратный победитель турниров серии Большого шлема получил 16 декабря.

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В среду Джокович прибыл в Австралию для участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), который стартует 17 января в Мельбурне. Невакцинированный серб не смог пройти паспортный контроль по прибытии в страну и в настоящее время находится в иммиграционном изоляторе. Он обжаловал решение пограничных служб в Федеральном окружном суде. В четверг австралийские власти сообщили, что не планируют депортировать Джоковича до следующего заседания суда, которое состоится в понедельник.

В судебном заявлении Джокович указал, что он выбрал правильный тип визы и получил действительный медицинский отвод от организаторов Открытого чемпионата Австралии. Также серб утверждает, что получил от Министерства внутренних дел Австралии разрешение на пребывание на территории страны без карантина. Лидер мирового рейтинга подал запрос на перевод в другое место проживания, в котором он бы мог продолжить подготовку к первому в сезоне турниру серии Большого шлема.