Почему Джокович не бежит из австралийского плена? Лучший теннисист мира наивно ждет визу

Надежды Новака пробиться на Australian Open через суд тают с каждым днем

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Министерство внутренних дел Австралии отклонило просьбу первой ракетки мира Новака Джоковича о его переселении из отеля для мигрантов в местечке Карлтон в более приспособленное для элитного спортсмена помещение. 34-летний серб находится в гостинице для лиц, ожидающих депортации, со среды, когда был задержан в аэропорту Мельбурна из-за якобы неправильно оформленной визы. Девятикратный победитель Australian Open ждет рассмотрения своей апелляции на решение о депортации в суде, который должен вынести свой вердикт 10 января. До этого времени Ноле находится в крайне стесненных условиях, не имея возможности тренироваться и качественно питаться в соответствии со своей диетой.

Тем временем становится все более очевидно, что суд Джоковичу не выиграть. МВД Австралии разыскало и аннулировало визы еще двум участникам первого турнира «Большого шлема», также нарушившим карантинные правила, и теперь адвокатам лучшего теннисиста планеты будет сложно ссылаться на прецеденты. Австралийские чиновники стойко отражают обрушившиеся на них волны критики со всего мира и даже заявили, что ни о каком «пленении» легендарного спортсмена речи не идет. Пограничная служба Содружества готова организовать отъезд Новака в любой момент в любую страну, в которую тот пожелает. Так чего же ждет серб в этой безнадежной ситуации?

Наверное, они думают, что я выпрыгну в окно и убегу

Продолжение саги Джоковича принесло Австралии дипломатические проблемы еще с одной страной. Ранее Сербия буквально забросала Канберру официальными протестами. Теперь эту кампанию продолжила Чехия — после того как выяснилось, что следующей высланной с Зеленого континента станет чешская теннисистка-парница Рената Ворачова. 38-летняя спортсменка прибыла в Мельбурн довольно давно и уже успела сыграть здесь на выставочном турнире в дуэте с египтянкой Майар Шериф. С точки зрения предотвращения новых заражений ковидом высылка Ворачовой — полный бред. И навряд ли кто-то стал бы этим заморачиваться, если бы не дело Джоковича и необходимость доказать всему миру, что инцидент с сербом — это строгое следование закону, а не персональное политическое преследование звездного теннисиста.

Ворачова решила не подавать на МИД Австралии в суд и готова немедленно покинуть негостеприимную страну. Но в ожидании рейса ее все-таки поместили в тот самый депортационный отель в Карлтоне, где уже сидит Джокович. И Рената в интервью чешским СМИ поведала о тюремных условиях содержания в этой гостинице, которую она назвала «усовершенствованным общежитием». «Мое окно плотно заколочено, я не могу открыть его даже на пять сантиметров, — рассказала теннисистка. — Повсюду стоят охранники, даже под окном. Наверное, они думают, что я выпрыгну и убегу. Охранники также следят за тем, как в мою тесную комнату приносят еду. Я чувствую себя словно в тюрьме».

Еще один иностранец, пострадавший из-за «дела Джоковича», — это не теннисист, а кто-то из персонала. Его имя не называется, и он уже покинул Австралию. Согласно неофициальной информации, и Ворачова, и неизвестный стали жертвами ошибки в официальном гиде для участников Australian Open. Там написано, что люди, у которых за последние полгода было официально зафиксировано выздоровление от COVID-19, могут приезжать на турнир без прививок. При этом еще в ноябре карантинные власти Австралии проинформировали национальную теннисную ассоциацию о том, что недавно перенесенный ковид не является основанием для медотвода и прививки все равно нужны. Сбитая с толку Ворачова отправилась на Зеленый континент без прививки, но со справкой о выздоровлении. И, как ни странно, спокойно была допущена в страну.

Зачем ломиться в наглухо закрытую дверь

Джокович до сих пор ни разу публично не говорил ни о своем статусе иммунизации, ни о перенесенном COVID. Хотя чисто теоретически он вполне мог переболеть в середине осени прошлого года — с 12 сентября по 1 ноября Новак не участвовал ни в каких турнирах. Если серб также стал невольной жертвой бюрократической неразберихи в Австралии, то в принципе понятно, почему он сейчас ждет решения от суда. Без прививок в Мельбурн в любом случае не пустят, но могут признать невиновность Джоковича в фальсификации документов. Последнее грозит трехлетним запретом на посещение Австралии. А статус «невольной жертвы» дает ему возможность сыграть на Australian Open уже через год. Правда, непонятно, зачем ради этого идти на суд лично. С подобной задачей вполне могли справиться адвокаты одного из самых богатых спортсменов мира.

Еще одна версия продления мучений Ноле в тюремном отеле в Карлтоне — ему нравится образ мученика и жертвы политических интриг в глазах многих болельщиков. Сам Джокович крайне сдержан в соцсетях, на фоне творящегося вокруг него безумия ограничившись постом с благодарностью «людям во всем мире за постоянную поддержку». «Я чувствую это и очень ценю», — написал теннисист. При этом его жена, мать и отец не жалеют жестких слов в адрес австралийских властей, а взбудораженные поклонники спортсмена проводят у стен гостиницы в Карлтоне настоящую политическую акцию в поддержку теннисиста. К ней присоединился даже бывший руководитель Открытого чемпионата Австралии Пол Макнейми, заявивший, что ему стыдно за свою страну.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CYaIFUmD8q3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Jelena Djokovic (@jelenadjokovicndf)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В поддержку Новака высказался даже его давний враг — эпатажный австралийский теннисист Ник Кирьос. Не говоря уже о многочисленных антиваксеров со всего мира. Даже сербский патриарх выразил поддержку Джоковичу, который был вынужден встречать православное Рождество в заточении. У Новака явно имеются политические амбиции. Иначе бы он не пытался полтора года назад создать альтернативный профсоюз игроков. И происходящий сейчас беспредел в отношении лучшего игрока мира — это отличный новый импульс для Джоковича-политика.

Ради этого можно потерпеть и запрет на личного повара, и невозможность открыть окно в тесном номере. Вероятность же того, что серб всерьез верит в допуск на Australian Open, ничтожно мала. Да, отсутствие на этом турнире — очень большие финансовые и рейтинговые потери. Наверное, это стоит того, чтобы надеяться на чудо до последнего. Однако Ноле — уже взрослый мальчик, и явно понимает, что нет никакого смысла ломиться в наглухо закрытую дверь.