Российские теннисисты проиграли канадцам в полуфинале Кубка ATP

Ранее Сафиуллин проиграл Шаповалову (4:6, 7:5, 4:6), а Медведев победил Оже-Альяссима (6:4, 6:0). В финале сборная Канады встретится с командой Испании, обыгравшей в полуфинале поляков со счетом 2−0.

Месяц назад российская команда стала обладателем Кубка Дэвиса, розыгрыш которого прошел в Мадриде. В финале против сборной Хорватии Андрей Рублев и Даниил Медведев убедительно переиграли Борну Гойо и Марина Чилича, не отдав соперникам ни одной партии.