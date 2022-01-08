Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Леванте
Мальорка
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Гройтер Фюрт
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Арминия
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал Сосьедад
Сельта
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Трактор
Футбол. Зарубежный
20:30
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Барселона
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Вашингтон
51
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Калгари
63
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Валенсия
Футбол. Зарубежный
7.01
Бордо
Марсель
01
Все события
Фоторепортажи
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
30Лучшие спортивные фото года
12:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Российские теннисисты проиграли канадцам в полуфинале Кубка ATP

Россияне Даниил Медведев и Роман Сафиуллин проиграли канадцам Феликсу Оже-Альяссиму и Денису Шаповалову в парной встрече полуфинала Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) со счетом 6:4, 5:7, 7:10.

Наверх
Источник: AP 2021
Читайте также
Российские теннисисты вышли в полуфинал Кубка ATP

Канадская команда одержала победу в полуфинальном противостоянии со сборной России со счетом 2−1.

Ранее Сафиуллин проиграл Шаповалову (4:6, 7:5, 4:6), а Медведев победил Оже-Альяссима (6:4, 6:0). В финале сборная Канады встретится с командой Испании, обыгравшей в полуфинале поляков со счетом 2−0.

Финальный матч состоится в воскресенье, 9 января. Турнир проходит в Австралии.

Месяц назад российская команда стала обладателем Кубка Дэвиса, розыгрыш которого прошел в Мадриде. В финале против сборной Хорватии Андрей Рублев и Даниил Медведев убедительно переиграли Борну Гойо и Марина Чилича, не отдав соперникам ни одной партии.

 Первый инвестор Ozon рассказал, когда компания была на грани краха
В ближайшие три года Минфин не планирует повышать налоги
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь