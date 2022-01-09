Джокович дарил подарки детям через день после того, как сдал положительный тест на ковид

Сообщается, что спустя день после того, как Джокович получил положительный тест на коронавирус, он был запечатлён на фотографии на закрытом мероприятии для детской благотворительности, где раздавал подарки. Он фотографировался без маски в окружении детей, несмотря на то что, согласно правилам, должен был изолироваться на 14 дней.