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9 января, источник: Чемпионат.com

Джокович дарил подарки детям через день после того, как сдал положительный тест на ковид

К сербскому теннисисту Новаку Джоковичу появились новые вопросы после информации о том, что 16 декабря у него обнаружили коронавирус, сообщает Daily Mail.

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Источник: Reuters
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Сообщается, что спустя день после того, как Джокович получил положительный тест на коронавирус, он был запечатлён на фотографии на закрытом мероприятии для детской благотворительности, где раздавал подарки. Он фотографировался без маски в окружении детей, несмотря на то что, согласно правилам, должен был изолироваться на 14 дней.

Напомним, Новака Джоковича не пускают в Австралию. Сербский теннисист оформил медотвод для участия в Открытом чемпионате Австралии, однако он не убедил пограничников. В настоящий момент Новак находится в карантинном отеле в Мельбурне. Окончательное решение по поводу возможной депортации Новака Джоковича из Австралии будет принято в понедельник, 10 января.

Australian Open пройдёт с 17 по 30 января.

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