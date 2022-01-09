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9 января, источник: БЕЛТА

Александра Саснович проиграла в финале турнира в Мельбурне

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович, занимающая 107-е место в мировом рейтинге, в третий раз в карьере потерпела поражение в финалах турниров под эгидой WTA, сообщает БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Сегодня в австралийском Мельбурне на соревнованиях с призовым фондом $239 тыс. белоруска в трехсетовом поединке уступила представительнице США Аманде Анисимовой (78-й номер рейтинга WTA). В первой партии, длившейся почти час, Саснович вела 4:2, но сопернице удалось переломить ход игры и выиграть — 7:5.

Во втором сете белоруска полностью переиграла Анисимову, отдав ей лишь один гейм — 6:1. В решающей партии Александра Саснович сразу выиграла три гейма подряд, а потом игра у нее разладилась и она проиграла со счетом 4:6.

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Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. Для 27-летней минчанки это был третий финал в карьере. В сентябре 2015 года в южнокорейском Сеуле она проиграла румынке Ирине-Камелии Бегу, а в январе 2015-го в австралийском Брисбене уступила украинке Элине Свитолиной.

В основную сетку нынешнего турнира в Мельбурне Александра Саснович пробилась через квалификацию, обыграв австралийскую теннисистку Оливию Тьяндрамулию (522) — 6:2, 6:3 и украинку Лесю Цуренко (118) — 7:5, 6:1. Затем в 1/16 финала она взяла верх над китаянкой Ван Синьюй (101) — 6:4, 6:2, во втором круге переиграла шведку Ребекку Петерсон (88) — 6:2, 6:4, в четвертьфинале оказалась сильнее датчанки Клары Таусон (44) — 6:3, 2:0, а в полуфинале одолела американскую теннисистку Энн Ли (47) — 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

В матче ⅛ финала парного разряда Александра Саснович и латвийская теннисистка Анастасия Севастова в упорнейшей борьбе уступили российско-словацкому тандему Вера Звонарева / Виктория Кужмова — 7:6 (14:12), 2:6, 6:10.

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