Австралийский суд отменил решение об аннулировании визы Джоковича

Джокович дарил подарки детям через день после того, как сдал положительный тест на ковид

Судья Энтони Келли также постановил отпустить Джоковича с карантина в отеле Мельбурна, куда его поместили после прилета в страну.

Теннисист говорил, что у него есть медицинский отвод от вакцинации, однако австралийские власти утверждали, что он не предоставил необходимых доказательств.