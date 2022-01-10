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13:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джокович проведет встречу с министром по делам иммиграции Австралии

Около офиса адвокатов Новака Джоковича в Мельбурне собралась полиция.

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Источник: AP 2021

Около офиса адвокатов Новака Джоковича в Мельбурне собралась полиция, сообщает журналист Оливер Браун в Twitter.

На подземную парковку в здании, где находится офис, заехало несколько полицейских машин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сербский теннисист в течение ближайших четырех часов должен встретиться с министром по делам иммиграции Австралии Алексом Хоуком для того, чтобы урегулировать вопрос пребывания в стране.

Ранее в этот день суд Мельбурна рассмотрел апелляцию первой ракетки мира Джоковича на аннулирование его визы в Австралию. Судья удовлетворил апелляцию спортсмена и постановил освободить его из иммиграционного изолятора в течение 30 минут после завершения заседания.

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