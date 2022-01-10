Джокович проведет встречу с министром по делам иммиграции Австралии

Около офиса адвокатов Новака Джоковича в Мельбурне собралась полиция, сообщает журналист Оливер Браун в Twitter.

На подземную парковку в здании, где находится офис, заехало несколько полицейских машин.

Сербский теннисист в течение ближайших четырех часов должен встретиться с министром по делам иммиграции Австралии Алексом Хоуком для того, чтобы урегулировать вопрос пребывания в стране.