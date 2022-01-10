Новаку Джоковичу вернули свободу

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, у которого на прошлой неделе после прилета на Australian Open из-за отсутствия прививки от коронавируса в аэропорту была аннулирована австралийская виза, выиграл дело в Федеральном окружном суде Мельбурна.

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Вопреки многочисленным прогнозам суд постановил, что теннисист должен быть не выслан из Австралии, а выпущен из отеля, где он находился в изоляции четыре дня.

Правда, министр по иммиграции сохраняет за собой право по личной инициативе аннулировать визу спортсмена. В таком случае нынешний лидер мирового рейтинга и девятикратный чемпион Australian Open лишится возможности защитить свой прошлогодний титул.

За четверо суток, которые задержанный в ночь со среды на четверг в мельбурнском аэропорту Новак Джокович провел в гостиничной изоляции, ожидая судебного заседания, на родине сильнейшего теннисиста мира была развернута беспрецедентная кампания в его поддержку. Президент Сербии Александр Вучич назвал действия по отношению к своему соотечественнику «видом политического издевательства» со стороны тех, кто не может победить его на корте.

Премьер-министр Ана Брнабич безуспешно просила австралийскую сторону перевести Джоковича из отеля для эмигрантов в отдельные апартаменты.

Сербский МИД выразил устный протест послу Австралии Дэниэлу Эмери «в связи с неподобающим отношением» австралийских властей к первой ракетке мира.

А в воскресенье в Белграде около здания парламента — Народной скупщины — прошел эмоциональный митинг с участием родителей теннисиста, на котором его отец Срджан Джокович назвал сына «олицетворением свободы и всего человеческого».

Тем временем в сербском интернете появилось конспирологическое объяснение причины, по которой могла быть аннулирована австралийская виза Джоковича. Согласно данной версии, австралийцы отомстили сербу за его высказывания против открытия в долине реки Ядар литиевых рудников Rio Tinto — одной из крупнейших в мире транснациональной горно-металлургической компании, в которой два года проработал Джон Канкель, нынешний руководитель аппарата премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

В воскресенье стало известно, что судья Энтони Келли отказался отложить рассмотрение дела еще на два дня — до среды, о чем просили юристы, представляющие правительство.

Однако заседание в Федеральном окружном суде, назначенное на десять утра по Мельбурну, началось с опозданием из-за технических проблем, связанных с большим количеством желающих наблюдать трансляцию по интернету.

Напомним, что австралийские власти лишили Джоковича визы, поскольку тот, по их мнению, не предоставил убедительных доводов, позволявших освободить его от коронавирусной прививки, обязательной для всех въезжающих в Австралию. Однако адвокаты истца, выступавшие первыми, привели 11 аргументов в пользу своего клиента. Причем один из главных их доводов стал известен еще в субботу, когда выяснилось, что 16 декабря у Джоковича был взят положительный тест на коронавирус при полном отсутствии симптомов. (При этом практически сразу стало известно, что в тот же день он посетил презентацию выпущенной в его честь почтовой марки, 17 декабря в собственном теннисном центре награждал ведущих молодых сербских теннисистов, а 18 декабря участвовал в фотосессии L`Equipe и дал интервью этому изданию.).

Судья Энтони Келли, впрочем, в большей степени обратил внимание совсем на другой аргумент представителей Джоковича, который во время заседания находился в адвокатской конторе своих юристов. У господина Келли возникли чисто процедурные вопросы по поводу того, что именно происходило в аэропорту, когда серб был задержан на границе и лишен возможности связаться с кем бы то ни было.

По данным суда, в четыре часа утра Джоковичу велели выключить телефон, а фактически он находился без связи с полуночи до 7:42 утра, когда под давлением согласился на аннулирование визы.

Хотя, согласно записи разговоров на границе, теннисист несколько раз просил подождать еще совсем немного — до 8:30. «Если вы дадите мне время, чтобы Tennis Australia проснулась, чтобы мой агент проснулся, я смогу связаться с ними по телефону, и мы предоставим вам все, что требуется», — утверждал он.

Юристы ответчика категорически не соглашались с тем, что с Джоковичем обращались несправедливо и на него оказывалось давление. Однако в итоге Энтони Келли фактически согласился с тем, что именно этот момент в доводах истца оказался решающим. «Если бы он (Джокович.— “Ъ”) смог проконсультироваться с другими лицами, то, возможно, смог бы доказать, что его виза не должна быть отменена», — заявил судья.

В примечании к решению суда говорится:

(1) 6 января 2022 года в 5:20 заявителю было сказано, что он может до 8:30 дать комментарии в ответ на уведомление о намерении рассмотреть вопрос об отмене в соответствии с разделом 116 закона о миграции 1958 года

(2) вместо этого комментарии заявителя были запрошены примерно в 6:14 утра

(3) решение об аннулировании визы заявителя было принято в 7:42

(4) заявителю, таким образом, было отказано в праве продлить консультации до 8:30

(5) если бы заявитель получил эту возможность, он мог бы проконсультироваться и привести дополнительные объяснения, почему его виза не должна быть аннулирована.

Таким образом, Джокович должен был оказаться на свободе в течение 30 минут после объявления решения, а все судебные издержки легли на правительство Австралии. Правда, окончательный исход этой истории еще не ясен. Согласно законам этой страны, за министром по иммиграции Алексом Хоуком сохраняется право воспользоваться личной властью для аннулирования визы. Если это произойдет, нынешний лидер мирового рейтинга и девятикратный чемпион Australian Open не сможет въехать на Зеленый континент в течение трех лет.

Час спустя в Twitter одной из сербских журналисток со ссылкой на отца теннисиста появилась информация о его повторном задержании. Однако она не подтвердилась. А бывший премьер-министр Австралии и лидер лейбористской партии Кевин Рууд охарактеризовал действия правительства либерала Моррисона «полной некомпетентностью».