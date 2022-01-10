Отец Джоковича: ничто не заставит Новака встать на колени

«Спасибо людям по всему миру за то, что они борются за свободу мысли и слова. Новак занимается тем же, а его семья борется за него и его права. Ничто не заставит его встать на колени. Многое произошло, было очень тяжело, как и всем свободомыслящим людям. Он — ментальная скала, потрясающий молодой человек, который никогда никому не причинил вреда. Он всегда старается помочь, а не наоборот. Но очевидно, что сильным мира сего не нравилось, что он из маленькой и бедной страны. Они думали, что наделены божественной властью, и им не нравилось, что такой хороший парень может быть лучшим в их буржуазном спорте», — приводит слова Джоковича-старшего сербский Telegraf.