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10 января, источник: Чемпионат.com

Отец Джоковича: ничто не заставит Новака встать на колени

Срджан Джокович, отец 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, прокомментировал удовлетворение апелляции на аннулирование австралийской визы.

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Источник: AFP 2021

Ранее стало известно, что судья удовлетворил протест первой ракетки мира, его выпустили из карантинного отеля. Джокович уже даже провёл тренировку на корте, готовясь к Australian Open — 2022.

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«Спасибо людям по всему миру за то, что они борются за свободу мысли и слова. Новак занимается тем же, а его семья борется за него и его права. Ничто не заставит его встать на колени. Многое произошло, было очень тяжело, как и всем свободомыслящим людям. Он — ментальная скала, потрясающий молодой человек, который никогда никому не причинил вреда. Он всегда старается помочь, а не наоборот. Но очевидно, что сильным мира сего не нравилось, что он из маленькой и бедной страны. Они думали, что наделены божественной властью, и им не нравилось, что такой хороший парень может быть лучшим в их буржуазном спорте», — приводит слова Джоковича-старшего сербский Telegraf.

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