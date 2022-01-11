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10:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ATP впервые прокомментировала ситуацию с Джоковичем в Австралии

Руководство ATP на официальном сайте высказалось о ситуации с въездом первой ракетки мира Новака Джоковича в Австралию.

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Источник: AFP 2021
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"ATP безусловно уважает жертвы, на которые пришлось пойти австралийскому народу с момента появления коронавируса, в частности строжайшую иммиграционную политику. Однако трудности, связанные с въездом игроков в Австралии, подчеркнули необходимость более чёткой формулировки правил.

Очевидно, что Новак Джокович, отправляясь в Мельбурн, полагал, что ему было предоставлено необходимое медицинское освобождение, которое не нарушает правил въезда в страну. Серия событий, приведших к судебному заседанию в понедельник, нанесла ущерб всем фронтам, в том числе подготовке Новака к Открытому чемпионату Австралии.

Запросы на медицинское освобождение игроков подаются независимо от ATP, однако мы находимся в постоянном контакте с Tennis Australia, чтобы добиться ясности всего этого процесса. Мы приветствуем результаты слушаний в понедельник и с нетерпением ждем нескольких захватывающих недель тенниса впереди.

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Отметим, что ATP продолжает настоятельно рекомендовать вакцинацию всем игрокам тура, что, по нашему мнению, необходимо для нашего вида спорта, чтобы справиться с пандемией. Это основано на научных данных, подтверждающих преимущества вакцин, и соответствует глобальным правилам путешествий, которые, как мы ожидаем, со временем станут более строгими. Нас обнадеживает тот факт, что 97 процентов из 100 лучших игроков прошли вакцинацию перед Открытым чемпионатом Австралии в этом году", — говорится в заявлении.

На прошлой неделе по прилете в Мельбурн Джоковичу было отказано во въезде в Австралию из-за нарушения антикоронавирусных требований, его виза была аннулирована. Серба должны были депортировать, но его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию. До суда, который прошел в понедельник, Джокович находился в специальном отеле для мигрантов.

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