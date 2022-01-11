Над Джоковичем нависла угроза тюрьмы

По информации источника, 34-летний спортсмен при въезде в Австралию заявил, что не находился в других странах за 14 дней до прилета, хотя посещал Испанию и Сербию. За это ему грозит до года лишения свободы. При этом на границе Джокович сказал, что декларацию за него заполняла австралийская федерация тенниса, а не он сам.