Джокович рискует потерять до $30 млн от спонсоров из-за своей позиции по вакцинации

По данным источника, некоторые спонсоры Джоковича будут пристально следить за ситуацией вокруг серба. Если Новак и дальше будет активно выступать против вакцинации, то кое-какие компании могут отказаться от сотрудничества с ним, что повлечет финансовые потери.

Напомним, по прибытии в Австралию для участия в Australian Open сербского теннисиста, который не вакцинировался от коронавируса, задержали и отправили на карантин в отель для иммигрантов. Изначально его хотели депортировать из страны, но его адвокаты подали апелляцию. В понедельник, 10 января, окружной суд в Мельбурне отменил решение об аннулировании австралийской визы Джоковича.