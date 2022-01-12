Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Сибирь
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Детройт
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Питтсбург
14
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Торонто
Б
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Колорадо
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Тампа-Бэй
16
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Чикаго
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Ванкувер
52
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Трактор
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
11.01
Саутгемптон
Брентфорд
41
Футбол. Зарубежный
11.01
Кальяри
Болонья
21
Все события
Фоторепортажи
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
30Лучшие спортивные фото года
09:37 (мск), источник: Sport24

Джокович рискует потерять до $30 млн от спонсоров из-за своей позиции по вакцинации

Первая ракетка мира серб Новак Джокович может потерять около 30 млн долларов от спонсоров из-за своего отношения к вакцинации. Об этом сообщает Tennis Head.

Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
Джоковичу может грозить до трех лет тюрьмы за то, что он дал интервью, хотя знал, что у него ковид

По данным источника, некоторые спонсоры Джоковича будут пристально следить за ситуацией вокруг серба. Если Новак и дальше будет активно выступать против вакцинации, то кое-какие компании могут отказаться от сотрудничества с ним, что повлечет финансовые потери.

Напомним, по прибытии в Австралию для участия в Australian Open сербского теннисиста, который не вакцинировался от коронавируса, задержали и отправили на карантин в отель для иммигрантов. Изначально его хотели депортировать из страны, но его адвокаты подали апелляцию. В понедельник, 10 января, окружной суд в Мельбурне отменил решение об аннулировании австралийской визы Джоковича.

11 января появилась информация, что Джоковичу может грозить до 12 месяцев тюрьмы за ложную информацию при въезде в Австралию.

Читайте также
 «Получаю оргазм». Развратная жена украинского футболиста рассказала о жизни в селе
Американка, которая лижет в прямом эфире, рассказала, как она потеряла почти 2 миллиона долларов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь