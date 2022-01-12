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09:20 (мск), источник: Sports.Ru

Джоковичу может грозить до трех лет тюрьмы за то, что он дал интервью, хотя знал, что у него ковид

Первая ракетка мира Новак Джокович сегодня в заявлении признал, что 18 декабря лично дал интервью и участвовал в фотосессии L'Equipe, хотя уже знал, что сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус.

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Источник: Reuters
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Встреча с журналистами произошла в Белграде. В Сербии за нарушение антиковидных мер предусмотрено наказание — штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.

Представители L'Equipe сообщали, что во время интервью Джокович был в маске и отказался ее снять, когда его попросили сделать фото во время разговора. Однако потом во время фотосессии он был без маски. Кроме того, он не предупредил представителей издания о том, что у него коронавирус.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сегодня сказала о том, что Джокович мог нарушить протоколы: «Если выяснится, что он нарушил правила, то решения будут принимать соответствующие органы, которые отвечают за их применение. Мне трудно сейчас сказать».

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