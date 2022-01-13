Главный новогодний сюрприз в теннисе — Роман Сафиуллин. Семь лет назад обыгрывал Медведева, но сломал плечо на ветру

Главным спортивным открытием на старте сезона стал 24-летний Роман Сафиуллин — 167-й номер мирового рейтинга. На ATP Cup он в одиночном разряде одержал две победы над игроками топ-100, а в паре с Даниилом Медведевым обыграл трех соперников.

Роман подавал большие надежды еще в подростковом возрасте. Будучи 16-летним юниором, он в течение одного сезона выиграл шесть профессиональных турниров серии «Фьючерс», причем пять из них подряд. Еще через год Сафиуллин добрался до титула на юниорском Australian Open — такая цель ни до, ни после Романа не покорялась никому из россиян.

До выхода в профессионалы Сафиуллин не уступал ни одному из сверстников, которые в последние годы выходят на первые роли в мировом теннисе. Роман выигрывал и у Андрея Рублева, и у Даниила Медведева. Одной из самых запоминающихся побед Сафиуллина стал успех в противостоянии с Александром Зверевым. В 2013 г. он в финале командного Зимнего Кубка Европы уверенно преодолел сопротивление немца (6:2, 7:5) и принес трофей российской сборной.

Вероятно, успех придал Сафиуллину сил, и, вернувшись к выступлениям в серии турниров ITF-Juniors, он не просто продолжил побеждать, а буквально доминировал на юниорском корте. Роман сокрушил сначала Медведева, затем Карена Хачанова, хотя оба старше него на год, а затем выиграл еще 34 матча серии подряд.

Так же здорово ворваться во взрослый теннис Сафиуллину помешала травма правого плеча. Проблемы со здоровьем столкнули его с пути к славе сразу после триумфального Australian Open.

«После Австралии я поехал на турнир серии “Челленджер”, — рассказывал уроженец Подольска позднее. — Так вот, там была очень ветреная погода. Порывы были настолько сильны, что вокруг корта летали стулья. К тому же я много играл до этого. Вероятнее всего, если бы я не поехал на тот турнир, травмы можно было бы избежать».

Следующие полтора года ознаменовались для Сафиуллина безнадежной борьбой с повреждением. Сильнее всего плечо ограничивало возможности теннисиста на подаче. В результате Роман не избежал операции. Но плечо оказалось вовсе не единственной проблемой спортсмена. «Травмы просто мгновенно случались, и это было самое для меня обидное, что так происходило», — признавался Сафиуллин.

«Он хороший игрок, который очень многое потерял, — сказал “Чемпионату” глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Не раскрылся до того уровня, кем мог бы быть в действительности. Одиночные встречи он часто играет здорово, в последнее время выиграл много “Челленджеров”. Хочется, чтобы повторил путь Карацева. Но проблемы с травматизмом, к сожалению, есть».

Камбэк россиянина в большую игру происходил постепенно. Вновь радость победы он испытал только два года назад на одном из «Челленджеров». Впрочем, поступательное возвращение Романа остановила пандемия: поймать волну на других турнирах он не успел — их отменили.

В прошлом году Сафиуллин сделал еще на шаг больше: впервые в карьере пробился в основную сетку «Больших шлемов», причем сразу двух — в любимой Австралии и на «Ролан Гаррос». Оба раза Роман преодолел барьер первого круга, а во Франции увел на два тай-брейка хорошо знакомого Зверева. Осенью в рамках «Челленджера» в Ренне Сафиуллин «зачехлил» Энди Маррея, но завершил сезон четырьмя поражениями.

В целом прорывной для себя ATP Cup Роман тоже закончил на минорной ноте. Сначала он заставил о себе говорить, обыграв француза Риндеркнека и австралийца Данкворта. Однако затем с более статусными противниками — Янником Синнером и Денисом Шаповаловым — не справился. «Я смотрел матч в раздевалке — у меня мурашки бегали, — прокомментировал игру соотечественника Даниил Медведев. — И хорошие, и плохие. Мы знакомы лет с 10−12, он был невероятным юниором. Потом ему не повезло с травмами и операциями. Буду рад, если еще один игрок из России будет стучаться в топ».

Впрочем, Сафиуллин мог вообще не появиться на корте. Изначально в сборной ему отводилась роль запасного, но в заявку вмешался коронавирус: положительные тесты выбили из борьбы Андрея Рублева и другое недавнее открытие мирового тура — Аслана Карацева.

«Работа над психологией — самая сложная для меня часть, — утверждает Сафиуллин. — Не знаю, что с этим у других, может, кому-то и легко. Мы много работаем и над физической, и над психологической составляющей, и последняя мне пока дается тяжелее. Но я стараюсь двигаться вперед. Когда я теряю концентрацию, это сразу влияет на ход матча».

Пока движение Романа идет в правильном направлении. Зарядившись уверенностью в сборной, он продолжает «сольные» выступления. В квалификации к Aus Open теннисист добрался уже до третьего круга, а вчера расправился с Бернардом Томичем, 10 лет назад доходившим до четвертьфинала Уимблдона.