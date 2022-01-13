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13 января, источник: Газета.Ру

Испания расследует законность въезда Джоковича в конце декабря

Правительство Испании расследует легальность въезда сербского теннисиста Новака Джоковича в страну без вакцинации. Об этом сообщает COPE.

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Источник: Reuters
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Напомним, в конце декабря сообщалось, что 34-летний спортсмен отправился в Испанию, где проводил завершающий этап подготовки к новому сезону.

Согласно постановлению Министерства здравоохранения Испании, въезд в страну жителям Сербии разрешен при получении полного сертификата о вакцинации или специального разрешения.

Напомним, при въезде в Австралию в ночь на 6 января 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. До суда, который состоялся 10 января, спортсмен находился в специальном отеле для мигрантов. Апелляция в итоге была удовлетворена, а депортация пока отложена, но все еще возможна. Джоковичу разрешили покинуть карантинный отель, и он смог провести тренировку.

Джокович является девятикратным победителем турнира. В последний раз он выигрывал Australian Open в 2021 году, обыграв в решающем матче россиянина Даниила Медведева.

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