Испания расследует законность въезда Джоковича в конце декабря

Джоковичу может грозить до трех лет тюрьмы за то, что он дал интервью, хотя знал, что у него ковид

Напомним, при въезде в Австралию в ночь на 6 января 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. До суда, который состоялся 10 января, спортсмен находился в специальном отеле для мигрантов. Апелляция в итоге была удовлетворена, а депортация пока отложена, но все еще возможна. Джоковичу разрешили покинуть карантинный отель, и он смог провести тренировку.