В Австралии массово поддержали идею о депортации Джоковича

Джокович прибыл в Австралию 5 января и был задержан иммиграционными властями, его виза была аннулирована. Спортсмен был уверен, что освобожден от прививки от коронавируса, так как перенес инфекцию в декабре. Джокович получил разрешение на участие в Australian Open от организаторов турнира и властей штата Виктория, однако федеральные власти приняли иное решение.