В Австралии массово поддержали идею о депортации Джоковича
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Подавляющее большинство опрошенных австралийцев высказались за депортацию из страны первой ракетки мира Новака Джоковича.
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Подавляющее большинство опрошенных австралийцев высказались за депортацию из страны первой ракетки мира Новака Джоковича.
Отмену визы и депортацию 20-кратного чемпиона турниров Большого шлема поддержали 83% респондентов опроса, проведенного NewsCorp. Всего в опросе приняло участие 60 тысяч жителей Австралии.
Джокович прибыл в Австралию 5 января и был задержан иммиграционными властями, его виза была аннулирована. Спортсмен был уверен, что освобожден от прививки от коронавируса, так как перенес инфекцию в декабре. Джокович получил разрешение на участие в Australian Open от организаторов турнира и властей штата Виктория, однако федеральные власти приняли иное решение.
Австралийский суд отменил решение об аннулировании визы Джоковича, но министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук может добиться депортации спортсмена. В таком случае, въезд в страну для серба закроют на три года.