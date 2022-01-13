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18:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Австралии массово поддержали идею о депортации Джоковича

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Подавляющее большинство опрошенных австралийцев высказались за депортацию из страны первой ракетки мира Новака Джоковича.

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Источник: Спорт РИА Новости

Отмену визы и депортацию 20-кратного чемпиона турниров Большого шлема поддержали 83% респондентов опроса, проведенного NewsCorp. Всего в опросе приняло участие 60 тысяч жителей Австралии.

Джокович прибыл в Австралию 5 января и был задержан иммиграционными властями, его виза была аннулирована. Спортсмен был уверен, что освобожден от прививки от коронавируса, так как перенес инфекцию в декабре. Джокович получил разрешение на участие в Australian Open от организаторов турнира и властей штата Виктория, однако федеральные власти приняли иное решение.

Австралийский суд отменил решение об аннулировании визы Джоковича, но министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук может добиться депортации спортсмена. В таком случае, въезд в страну для серба закроют на три года.

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