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13:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Власти Австралии аннулировали визу Джоковича и приняли решение о депортации

Министр по иммиграции Австралии Алекс Хоук вынес решение по делу первой ракетки мира, серба Новака Джоковича.

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Источник: AP 2021
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Виза спортсмена аннулирована.

В заявлении сообщается, что виза Джоковича была аннулирована в связи с общественным запросом. Хоук подчеркнул, что решение направлено на защиту Австралии.

«Сегодня я воспользовался своими полномочиями в соответствии со ст. 133C (3) Закона о миграции, чтобы аннулировать визу господина Новака Джоковича по соображениям здоровья и порядка на основании того, что это отвечало общественным интересам», — приводит заявление господина Хоука Reuters.

Ранее пограничники Австралии аннулировали визу Джоковича, но он выиграл апелляцию в суде и добился отмены решения. Тем не менее, власти страны сохранили за собой право депортировать Новака.

Сообщалось, что команда Джоковича уже определилась с планом действий. Ожидается, что адвокаты спортсмена немедленно обратятся в суд, а дело будет рассмотрено в сжатые сроки. Это позволит сербскому теннисисту выступить на Australian Open.

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