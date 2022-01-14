Власти Австралии аннулировали визу Джоковича и приняли решение о депортации

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Виза спортсмена аннулирована.

В заявлении сообщается, что виза Джоковича была аннулирована в связи с общественным запросом. Хоук подчеркнул, что решение направлено на защиту Австралии.

«Сегодня я воспользовался своими полномочиями в соответствии со ст. 133C (3) Закона о миграции, чтобы аннулировать визу господина Новака Джоковича по соображениям здоровья и порядка на основании того, что это отвечало общественным интересам», — приводит заявление господина Хоука Reuters.

Ранее пограничники Австралии аннулировали визу Джоковича, но он выиграл апелляцию в суде и добился отмены решения. Тем не менее, власти страны сохранили за собой право депортировать Новака.