Власти Австралии аннулировали визу Джоковича и приняли решение о депортации
Министр по иммиграции Австралии Алекс Хоук вынес решение по делу первой ракетки мира, серба Новака Джоковича.
Министр по иммиграции Австралии Алекс Хоук вынес решение по делу первой ракетки мира, серба Новака Джоковича.
Виза спортсмена аннулирована.
В заявлении сообщается, что виза Джоковича была аннулирована в связи с общественным запросом. Хоук подчеркнул, что решение направлено на защиту Австралии.
«Сегодня я воспользовался своими полномочиями в соответствии со ст. 133C (3) Закона о миграции, чтобы аннулировать визу господина Новака Джоковича по соображениям здоровья и порядка на основании того, что это отвечало общественным интересам», — приводит заявление господина Хоука Reuters.
Ранее пограничники Австралии аннулировали визу Джоковича, но он выиграл апелляцию в суде и добился отмены решения. Тем не менее, власти страны сохранили за собой право депортировать Новака.
Сообщалось, что команда Джоковича уже определилась с планом действий. Ожидается, что адвокаты спортсмена немедленно обратятся в суд, а дело будет рассмотрено в сжатые сроки. Это позволит сербскому теннисисту выступить на Australian Open.