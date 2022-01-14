Премьер Австралии выступил с заявлением по решению властей аннулировать визу Джоковича

«Я заметил решение министра иммиграции в отношении визы господина Новака Джоковича. Я полагаю, что после тщательного рассмотрения министр предпринял действия по аннулированию визы господина Джоковича из соображений здоровья и общественного порядка — на том основании, что это отвечало общественным интересам.



Пандемия невероятно сложно складывалась для каждого австралийца, но мы работали сообща и спасали жизни и благополучие. Вместе мы сделали так, что смертность у нас одна из самых низких в мире, экономика — одна из самых сильных, а уровень вакцинации — один из самых высоких. Австралийцы принесли много жертв во время пандемии. Они имеют право ожидать, что результат этих жертв будет охраняться. Именно это и сделал министр. Наша строгая политика защиты границ обеспечивала безопасность австралийцев до ковида и сейчас, во время пандемии.



Поскольку ожидаются дальнейшие юридические действия, я не буду давать других комментариев», — приводит слова премьера ABC.