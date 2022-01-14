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13:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Стали известны подробности депортации Джоковича

Теннисист Новак Джокович не будет находиться под стражей, ожидая депортации из Австралии.

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Источник: AP 2021
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Ставшие известными подробности в Twitter привел журналист The Age Поль Сэйкэл. По информации источника, в субботу 15 января спортсмену предстоит собеседование с иммиграционной службой Австралии.

Отмечается, что теннисист будет находиться на свободе до встречи и подачи каких-либо судебных исков.

Ранее 14 января власти Австралии аннулировали визу Джоковича и приняли решение о его депортации. Отмечалось, что юристы спортсмена планируют обжаловать решение.

Теннисиста выдворяют из страны во второй раз, так как его виза не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19.

10 января Джоковичу удалось выиграть апелляцию и получить возможность принять участие в турнире Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января.

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