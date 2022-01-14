Стали известны подробности депортации Джоковича
Теннисист Новак Джокович не будет находиться под стражей, ожидая депортации из Австралии.
Теннисист Новак Джокович не будет находиться под стражей, ожидая депортации из Австралии.
Ставшие известными подробности в Twitter привел журналист The Age Поль Сэйкэл. По информации источника, в субботу 15 января спортсмену предстоит собеседование с иммиграционной службой Австралии.
Отмечается, что теннисист будет находиться на свободе до встречи и подачи каких-либо судебных исков.
Ранее 14 января власти Австралии аннулировали визу Джоковича и приняли решение о его депортации. Отмечалось, что юристы спортсмена планируют обжаловать решение.
Теннисиста выдворяют из страны во второй раз, так как его виза не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19.
10 января Джоковичу удалось выиграть апелляцию и получить возможность принять участие в турнире Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января.