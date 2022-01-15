Новак Джокович проболел фаворита

Стартующему в Мельбурне 17 января Открытому чемпионату Австралии предшествует грандиозный скандал, связанный с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, который, пытаясь отстоять свое право участвовать в престижнейшем состязании, будучи непривитым от коронавируса, вчера был повторно лишен австралийской визы. Шансы серба приступить к защите своего прошлогоднего титула значительно снизились. Но в любом случае статус главного фаворита первого в сезоне турнира Большого шлема уже перешел к россиянину Даниилу Медведеву, который получил неплохую сетку и 31 января может стать первой ракеткой мира.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e5f27d42267b90bce0e3" data-vnd="e5f27d42267b90bce0e3" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e5f27d42267b90bce0e3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Вчера в Австралии продолжился резонансный сериал, в главной роли которого снимается лидер мирового рейтинга Новак Джокович. Через четыре дня после того, как сербский теннисист через суд вроде бы отстоял свое право участия в Australian Open без прививки, министр по иммиграции Алекс Хоук во второй раз лишил его австралийской визы. Данное решение чиновник мотивировал «медицинскими соображениями и общественными интересами своих сограждан». В свою очередь, адвокаты теннисиста снова настояли на судебном рассмотрении дела, только теперь тот же самый судья Энтони Келли передал его в другой, Федеральный суд, заседание которого назначено на воскресенье. Тем временем именно в воскресенье должно быть объявлено расписание понедельника — первого дня турнира, когда, согласно заявлению его организаторов, и должны пройти матчи верхней половины мужской сетки, которую после жеребьевки возглавил Джокович.

Разница между Москвой и Мельбурном составляет восемь часов, а предсказать то, как будут развиваться события в Австралии в субботу утром, вчера было невозможно. По идее, директорат Australian Open мог, не дожидаясь решения суда, снять серба с турнира, передвинув на его позицию на первой строке сетки обладателя пятого номера «посева» Андрея Рублева. (О существовании подобного страховочного варианта было объявлено в четверг.) Но если даже Джокович сумеет выйти на матч 1/64 финала против своего соотечественника Миомира Кецмановича, очевидно, что после неполноценной подготовки в крайне нервной обстановке он вряд ли сумеет претендовать на защиту прошлогоднего титула. Фактически статус главного фаворита Australian Open уже перешел к Даниилу Медведеву — прошлогоднему финалисту, который стоит в рейтинге на втором месте и находится в неплохой форме. Во всяком случае, об этом свидетельствует недавний выход сборной России в полуфинал ATP Cup, где он из четырех своих одиночных встреч выиграл три.

Жеребьевка для Медведева сложилась неидеально, но в целом нормально. В первом круге ему достался соперник, на котором можно лишний раз проверить свои силы, не слишком опасаясь за результат — швейцарец финского происхождения Хенри Лааксонен.

Этот соотечественник Роджера Федерера, правша с двуручным ударом слева, в рейтинге сейчас находится на высшем за карьеру 92-м месте. С Медведевым он ранее встречался дважды, уже достаточно давно, оба раза проиграл и едва ли сумеет продемонстрировать нечто экстраординарное.

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Победитель этой пары выйдет в 1/32 финала на австралийца Ника Кирьоса или британца Лиама Броуди. Шансы Кирьоса тут вроде бы гораздо выше, хотя он всегда был весьма непредсказуемым теннисистом, то есть мог уступить кому угодно, а тут еще и недавно перенес коронавирус. В свою очередь, Броуди проявил недюжинные волевые качества в финале квалификации — сумел спасти практически безнадежный матч против россиянина Романа Сафиуллина, который выиграл первый сет, вел во втором — 5:2, но в итоге потерпел поражение — 6:4, 6:7 (2:7), 2:6. Однако и нынешнего Кирьоса, и тем более Броуди мастер такого уровня, как Медведев, должен обыгрывать.

В таком случае он окажется в третьем круге, где, скорее всего, сыграет либо с тем самым французским левшой Уго Умбером, которому уступил дважды, в том числе неделю назад на ATP Cup, либо с немцем Яном-Леннардом Штруффом. Второй вариант — явно предпочтительнее, поскольку со Штруффом у Медведева соотношение личных встреч явно положительное — 5:1. При этом надо понимать, что как раз начиная с 1/16 финала легкой жизни у россиянина не будет в любом случае. В четвертом же круге ему могут достаться, например, американский гигант Джон Иснер или аргентинский невысокий крепыш Диего Шварцман, хотя об этом говорить пока рано. Тем более не имеет смысла заглядывать дальше, в четвертьфинал, где теоретически Медведеву должен противостоять Рублев, если, конечно, его не переведут из нижней половины сетки в верхнюю к Рафаэлю Надалю и Александру Звереву. В таком случае медведевские надежды на триумфальное выступление в Мельбурне только укрепятся.

Что касается шансов Медведева обогнать Джоковича в рейтинге и стать первым в мире, то они есть в любом случае. Но точно оценить их можно будет лишь после того, как станет ясно, сможет ли серб все-таки выступить на австралийских кортах.