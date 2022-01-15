СМИ: Новака Джоковича снова отправили в иммиграционный изолятор

Отмечается, что сейчас в отеле находится 33 человека, среди которых претенденты на получение статуса беженца и туристы, находящиеся на карантине.

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В субботу состоялось процедурное заседание суда, в ходе которого судья Дэвид О’Кэллаган огласил, что основное заседание, как и планировалось, пройдет в воскресенье. Он отметил, что слушания начнутся в 09.30 по местному времени (01.30 мск), а представители Джоковича и правительства Австралии накануне должны представить суду письменные доводы. Адвокаты теннисиста подали апелляцию на повторное аннулирование его визы.

Джокович прибыл в Австралию для участия в Australian Open 5 января. На следующий день его поместили в иммиграционный изолятор, поскольку власти не убедили причины медицинского отвода спортсмена от прививки против коронавируса. Спустя четыре дня Джокович был освобожден из изолятора по решению суда, однако в пятницу министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение повторно аннулировать визу спортсмена «в общественных интересах».