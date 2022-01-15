Теннисист Карацев обыграл Энди Маррея в финале турнира в Сиднее

28-летний россиянин обыграл Маррея со счетом 6:3, 6:3. Матч продлился один час 30 минут. Для Карацева трофей стал первым в году.

Sydney Tennis Classic проводился накануне Australian Open. Турнир продлился с 10 по 15 января. Его призовой фонд составил 521 тысячу долларов.